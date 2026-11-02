Omar Sánchez ha vuelto a hablar con sus compañeros de 'Supervivientes All Stars' sobre Anabel Pantoja, su expareja, contando nuevos detalles que no habían salido a la luz, como la última vez que se han visto y lo que hablaron.
El concursante recordaba cómo después de una relación de cinco años con ella, Anabel decidió separarse tres meses después de haberse casado: "Y después cuentas públicamente que no estabas enamorada, ¿para qué haces la boda? Es lo que no entiendo a día de hoy".
Recordando cómo vivió todo lo que pasó con Anabel y Yulen Pereira en 'Supervivientes': "Antes de irse ella nos liamos toda la semana, sabes que eso ha pasado, entras en la isla y al cabo de un tiempo te lías con otra persona, sufrí tanto que dije: 'Esta persona no es para mí'. Es cierto que me he callado muchas cosas".
Y ante la pregunta de Yola Berrocal, Omar confesaba que se han visto hace muy poco: "Yo estaba bajando para dar clase la vi, me llamó y estuvimos hablando un rato, fue coincidencia y estábamos solos".
Asegurando que esa no fue la última y que antes de entrar a 'Supervivientes All Stars' se vieron otra vez: "Me dijo que se había enterado que iba a entrar en 'Supervivientes' y le dije que no, que eso no era real porque yo no podía decir nada y que le hubiera gustado que se lo hubiera dicho. No sé cuál habrá sido su reacción".
Además, también ha desvelado conversaciones que ha tenido con Anabel: "Me llamaron para ir de colaborador a un programa y se lo dije a ella y me dijo fue: 'No me gustaría que fueras". Algo ante lo que este reflexionaba: "Si un día quiero sentarme a contar lo que he vivido que no he contado y que se puede contar lo haré. Ella siempre me reprocha: 'Tú estás ahí gracias a mí'. Yo lo sé, pero ya han pasado cinco años. Yo no sé la pareja que tiene, pero el hombre que más la ha querido y respetado he sido yo".