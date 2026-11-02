Supervivientes All Stars 02 noviembre 2026

Omar Sánchez confiesa lo que le dice Anabel Pantoja sobre sus apariciones en televisión: "Siempre me reprocha: 'Tú estás ahí gracias a mí"

Omar Sánchez ha vuelto a hablar con sus compañeros de 'Supervivientes All Stars' sobre Anabel Pantoja, su expareja, contando nuevos detalles que no habían salido a la luz, como la última vez que se han visto y lo que hablaron. El concursante recordaba cómo después de una relación de cinco años con ella, Anabel decidió separarse tres meses después de haberse casado: "Y después cuentas públicamente que no estabas enamorada, ¿para qué haces la boda? Es lo que no entiendo a día de hoy".

Recordando cómo vivió todo lo que pasó con Anabel y Yulen Pereira en 'Supervivientes': "Antes de irse ella nos liamos toda la semana, sabes que eso ha pasado, entras en la isla y al cabo de un tiempo te lías con otra persona, sufrí tanto que dije: 'Esta persona no es para mí'. Es cierto que me he callado muchas cosas". Y ante la pregunta de Yola Berrocal, Omar confesaba que se han visto hace muy poco: "Yo estaba bajando para dar clase la vi, me llamó y estuvimos hablando un rato, fue coincidencia y estábamos solos". Asegurando que esa no fue la última y que antes de entrar a 'Supervivientes All Stars' se vieron otra vez: "Me dijo que se había enterado que iba a entrar en 'Supervivientes' y le dije que no, que eso no era real porque yo no podía decir nada y que le hubiera gustado que se lo hubiera dicho. No sé cuál habrá sido su reacción". Lo que le dijo Anabel cuando él le avisó de que le habían llamado como colaborador para un programa