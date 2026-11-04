Rosa Benito ha hablado con Asraf Beno sobre Isabel Pantoja , la opinión que tiene sobre la nula relación con su hija , Isa Pantoja , y con sus hijos. Algo que lo que ha hablado la propia hija de la cantante en el plató durante la noche de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' .

Rosa Benito preguntaba a Asraf Beno sobre si serían capaces de ir a ver a Isabel Pantoja a Canarias, a lo que él dejaba claro que "es decisión de Isa", mientras la superviviente reflexionaba sobre la cantante: "No entiendo que su hija de a luz y que ella le acompaña, con lo que ella ha querido a su madre. No entiendo cómo no ejerce de madre y de abuela, debería de tener un acercamiento, por lo menos con su hija y sus nietos. O cómo si va a ver a Kiko, con todo las barbaridades que dijo él, y con su hija no lo hace porque de Isa no he visto esa ira con su madre".

Isa Pantoja habla de la relación con su madre en plató

Isa Pantoja, tras escuchar estas palabras, aseguraba que Rosa Benito le "ha expresado todas estas cosas en privado", asegurando que está de acuerdo con ella: "Es madre y abuela, puede hablar desde esa punto de vista que igual otras personas no entienden".

Y compartía un pensamiento que ha tenido sobre esta relación que le une con Isabel Pantoja: "A Terelu le pregunté si va con Alejandra y su nieto, le pregunté en privado cosas y comparo muchas veces estas situaciones, lo comparo con gente que es famosa para ver si el hecho de ser un personaje conocido ha podido influir de alguna u otra manera, sin embargo cuando se tienen que poner el pijama y las chanclas para estar en casa para cuidar de los nietos, ir a acompañarles al hospital o a una función de Navidad, ahí están las abuelas. Así que ole por todas las abuelas que hacen una labor increíble".