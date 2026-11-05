Supervivientes All Stars 05 noviembre 2026

La enemistad de Adara Molinero e Ivana Icardi es una de las más sonadas y lo es porque tienen varias cosas en común, por lo que podrían ser amigas, pero no

Algunas personas tienen una conexión especial desde el principio y a otras les sucede todo lo contrario. En este último grupo se encuentran Ivana Icardi y Adara Molinero, quienes, a pesar de tener todo a su favor para llevarse bien, han protagonizado desde hace años una enemistad que parece insalvable. A pesar de que en ocasiones todo apuntaba a que acercarían posturas, no ha sido así. Parecía que el acercamiento entre la madre de Adara e Ivana durante el paso de ambas por 'GH DÚO' podría hacer que esa reconciliación sucediera. Ambas se mostraban partidarias de llegar a acuerdos y formar una alianza, pero a la hora de la verdad, Elena no es Adara y finalizado el concurso, quedó claro que en realidad ambas son enemigas irreconciliables, pero ¿cómo empezó todo? ¿Qué ha sucedido en realidad entre ellas?

Cronología de la gran enemistad de Ivana Icardi y Adara Molinero Se podría pensar que la enemistad entre Ivana Icardi y Adara Molinero es tan antigua como el tiempo, que se remonta a épocas lejanas y que es imposible señalar el momento en el que surgió, pero lo cierto es que la propia Ivana se encargaba de señalar el momento en el que entre ellas las cosas se habían torcido.

Lo hacía durante su paso por 'GH DÚO' (2024), donde los concursantes entran junto a otros con quienes tienen algo pendiente o algún tipo de vínculo. En su caso, Ivana entró junto a Luca Onestini, hermano de Gianmarco, con quien ella tuvo un vínculo muy fuerte en 'Grande Fratello', el 'Gran Hermano' italiano, donde ambos concursaron en 2019. La químice estaba ahí y todo hacía pensar que entre ellos pasaría algo, pero el romance no llegó a tener lugar. Una vez ambos fuera de la casa, las llamas se apagaron. Elena entraba como pareja de Asraf Beno. Aunque cada una tenía sus conflictos, era evidente que el que existía entre ambas mujeres también era real. Ivana y Adara no se llevaban bien y eso hacía suponer que Elena también tendría conflictos con ella. Sin embargo, no fue así y supieron hablar las cosas con calma. Ivana explicó el motivo de sus diferencias, "Entre ella y yo no pasó nada, simplemente que empecé con su ex, pero nada más", señalaba, haciendo referencia a Hugo Sierra, actual expareja de ambas y padre de sus hijos respectivos. Con Adara mantuvo una relación hasta que ella entró en 'Gran Hermano VIP 7' y Gianmarco Onestini entró en su vida. Protagonizaron una historia de amor llena de pasos adelante y algunos atrás, porque Adara no estaba segura de lo que sentía por el padre de su hijo, tampoco tenía claro sus sentimientos por el italiano, aunque una vez que el concurso finalizó no dudó en darle una oportunidad a su amor y romper con Sierra. Esto era en 2019 y en 2020 Hugo participaba en 'Supervivientes', donde coincidió con Ivana, surgiendo entre ellos una gran conexión que dio paso a una relación. Esto no fue plato de buen gusto para Adara, que no dudó en señalar todo lo que no le parecía bien del concurso de ambos. Así las cosas, parece que el comienzo de la relación de Ivana y Hugo fue el comienzo de su enemistad, pero que Ivana hablara del hijo de Adara no puso las cosas sencillas para una posible reconciliación. De esto también hablaba la argentina, "No quería hacerle daño. Pensé que iba a ser algo bonito... Yo a él le quiero un montón. Hablé de lo maravilloso que era y nada más... He convivido con ese niño. Es el hermano de mi hija y sé cómo es". "Sé que no hablaste mal", recordaba Elena. "Pero ella es muy protectora y quiere proteger a su hijo al máximo. Habéis tenido las dos las mismas circunstancias".