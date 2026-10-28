Supervivientes All Stars 28 octubre 2026

La superviviente ha sorprendido con esta confesión a Jorge Javier Vázquez en medio de su intensa 'mesa de las tentaciones'

Rosa Benito, en medio de una 'mesa de las tentaciones' en la que se ha atrevido a cortarse el pelo y teñirse para recibir grandes recompensas, ha hecho una importante confesión a Jorge Javier Vázquez en directo sobre lo tiene pensado al volver de Honduras: retirarse de la televisión. "Estoy en un momento muy feliz de mi vida, con toda esta gente y este equipo maravilloso estoy viviendo una experiencia que va a ser única", confesaba Rosa Benito en medio de su cambio de 'look' en la mesa de las tentaciones.

Al escucharla, Jorge Javier Vázquez recordaba cómo al volver de 'Supervivientes' en la edición de 2011 vivió una carrera meteórica en televisión e incluso "impensable", y 15 años después y tras volver a pasar por Honduras, el presentador le preguntaba qué tiene pensado hacer esta vez cuando regrese. Rosa Benito: "Me gustaría retirarme de la televisión" Momento en el que Rosa Benito anunciaba algo muy importante: "Me gustaría retirarme, creo que me lo merezco ya, si estoy aquí es por una lucha también que tengo, estoy viviendo una experiencia maravillosa, pero hay gente muy joven y con muchas ganas y creo que ya ha llegado mi hora de quitarme de la tele".

"Tengo prohibido contar lo que sucede en el plató, pero en este momento me lo voy a saltar", le decía Jorge Javier que reflexionaba sobre lo que se estaba viviendo: "Creo que cuando dices que tienes pensado retirarte de la tele, creo que se dice después de una decisión meditada y en cuanto lo has dicho Rosario no ha podido evitar ponerse a llorar". Preguntándole por qué creía que había reaccionado así y ella respondía: "La tele nos ha dado mucho, pero también nos ha quitado, a lo mejor ella ahora se está poniendo en mi piel, han estado a mi vera y me entenderán lo que quiero decir. Como has dicho tú es algo muy meditado, no lo he pensado simplemente en la playa, lo he pensado muchas noches y muchos días en mi casa".