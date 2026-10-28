Supervivientes All Stars 28 octubre 2026

Rosa Benito, Yola, Chiqui y Arkano se someten a sus respectivas 'mesas de las tentaciones' y nos dejan unos cambios de look para la historia de 'Supervivientes All Stars'

Este martes, Yola Berrocal, Rosa Benito, Arkano y Chiqui han hecho sus respectivas 'mesas de las tentaciones' de 'Supervivientes All Stars' y nos han dejado momentazos, confesiones y, sobre todo, looks de todos los colores. Y nunca mejor dicho. En primer lugar, Yola Berrocal aceptaba raparse en la anterior gala y este martes presenciaríamos el nuevo cambio de look de la concursante y colaboradora. Pero lo que nadie se esperaría es que la propia Yola pidiera que le rapasen al cero.

Así es: un rapado histórico y nunca antes visto que no solo provocaba las reacciones entre sus compañeros, sino también en el plató y en redes sociales, que no han tardado en hacerse eco: "A mi sobrina Sheila, que además estuvo aquí en Honduras hace diez años". Finalmente, Yola Berrocal nos dejaría una imagen para el recuerdo, completamente rapada y con un look nunca antes visto. "Rosísima Benito" y su nuevo cambio de look Rosa Benito no se libraría de su 'mesa de las tentaciones' ni tampoco de las tijeras: la famosa colaboradora se ha llevado un buen cocido madrileño, una deliciosa tarta y una llamada con su hija en directo a cambio de cortarse el pelo unos cuantos centímetros.

Y cuando parecía que ya estaba todo, ¡Rosa Benito se ha acabado tiñendo el pelo de rosa! Eso sí, a cambio de ver un vídeo de sus nietos que ha terminado con la concursante rota por completo.

El look de Rosa Benito, "en su máxima expresión", ha provocado las reacciones entre sus compañeros y en María Lamela: "Rosísima Benito", ha dicho la presentadora, ante una Rosa esbozando una sonrisa de oreja a oreja, feliz quizás de haber aceptado ese cambio de look a cambio de todo lo que ha ganado. Chiqui, de cortarse una trenza a quedarse solo con dos Chiqui tampoco se ha quedado atrás, que a base de peticiones de 'SV All Stars' —que ha ido aceptando— ha pasado de cortarse una trenza... ¡a quedarse solo con dos!

Los radicales cambios de look de 'SV All Stars': Rosa Benito se tiñe de rosa y Chiqui se queda con dos trenzas

Eso sí, a cambio de una hamburguesa y un pollo para ella. Eso sí, debería vivir hasta el próximo domingo con un conjunto precioso de cascabeles y, gracias a esto último, se ha ganado ver un vídeo de sus hijas con un emotivo mensaje detrás que le ha hecho romperse como nunca.