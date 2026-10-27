Yola Berrocal decidió en 'la mesa de las tentaciones' raparse a cambio de grandes recompensas y este radical cambio se iba a dar durante la noche de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' , lo que nadie se esperaba era valiente decisión que iba a tomar la concursante h aciendo historia en el programa .

Rosa Benito comenzaba con la tijera para quitarle los nudos que tenía la concursante en el pelo y María Lamela explicaba que el programa iba a rapar a Yola Berrocal al cuatro tras este trato, pero la superviviente tenía algo pensado y así lo hacía saber en directo: "Voy a hacer una propuesta, a cambio de un bote de crema de cacao voy a hacer algo que nunca se ha hecho en 'Supervivientes', raparme al cero. Estoy dispuesta porque he venido a crecer y me he dado cuenta que es muy importante el interior".

María Lamela le preguntaba si estaba segura de esta decisión y la concursante lo confirmaba, pese a que la presentadora le dejaba claro que "solo por el esfuerzo hecho hasta ese momento" la crema de cacao ya era suya, pero Yola aseguraba que igualmente que quería hacerlo: "Estaré calvita, pero por dentro bonita. Quiero ser la primera mujer en raparme al cero en 'Supervivientes".

Yola Berrocal se acuerda de su sobrina fallecida tras decidir raparse al cero

Queriendo dedicarle este momento a sus padres y a su sobrina Sheila, que falleció hace un tiempo: "Va para ella, que además estuvo en aquí en Honduras hace diez años".