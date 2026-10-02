Los familiares, amigos y defensores de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2026', se han posicionado entre Marta o Rubén, para elegir al mejor capitán de equipo, al igual que han valorado la disputas más recientes de la convivencia entre Marta Peñate e Ivanna Icardi y entre Rosa Benito y Asraf Beno.
Alma Bollo, exconcursante del concurso, se ha decidido por Marta como mejor capitana de equipo, ya que ha valorado que Rubén "está sobreactuado e intenta abarcar campos que no le corresponden”. De igual manera, Rosario Mohedano ha expresado que le ha cogido un “cariño especial” a Marta: “son de esas personas que hacen mucho ruido, pero luego tienen un buen corazón”, ha mantenido.
Asimismo, Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, también ha defendido a Marta como mejor capitana de la semana. “Marta en este tiempo de reality me está sorprendiendo para bien. Ha sabido encajar muy bien el equipo y sacar de cada uno de los concursantes lo mejor”, ha añadido.
Por otro lado, algunos de los familiares y amigos se han querido posicionar con Rubén como mejor líder, ya que según ha expresado Curro, defensor de María Jesús: “Es menos visceral a la hora de los castigos, está siendo más justo”.
La semana pasada se vivió un tenso encuentro entre Marta e Ivanna a raíz de la dura convivencia del formato. En este sentido, Sol Macaluso, amiga de Ivanna, ha comentado que desde fuera lo han vivido “con mucha tranquilidad”. “Estamos viendo a Ivanna al natural, que tiene todo el derecho a que alguien no le guste”, ha sentenciado.
“Estando en la situación que están, yo quizás hubiera actuado también como Marta. Una persona que me ha tirado por tierra y que se ha metido conmigo sin conocerme y sin convivir conmigo, pues no quiero nada con ella”, ha declarado Beatriz Trapote para aclarar la actuación de Marta contra Ivanna.
Sin embargo, Alma Bollo ha atacado a Ivanna para posicionarse por Marta, alegando que siente que Ivanna “está tratando pertenecer a un grupo con el que realmente no encaja y no se siente identificada”, a pesar de que el grupo “le viene bien para mostrarse plana”, ha declarado.
Sin embargo, este conflicto no ha sido el único que ha dado conversación en los últimos días, ya que Rosa Benito y Asraf también han tenido un complicado enfrentamiento. “Asraf puede tener su forma de ser, pero Rosa se refería a que la situación no había sido tan fuerte”, ha explicado la mujer de Víctor Janeiro.
Isa Pantoja, por su parte, ha valorado que la discusión se produjo sin motivos concretos previos (“vino de la nada”), y ha mantenido que cree que Rosa “se ha estudiado muy bien el papel de Asraf”.
El resto de los colaboradores, familiares y amigos nos cuentan como han vivido estas y otras polémicas, como la acusación de Chiqui de traidora, en contenido exclusivo en Mediaset Infinity.