Los familiares, amigos y defensores de los concursantes de ' Supervivientes All Stars 2026 ', se han posicionado entre Marta o Rubén, para elegir al mejor capitán de equipo, al igual que han valorado la disputas más recientes de la convivencia entre Marta Peñate e Ivanna Icardi y entre Rosa Benito y Asraf Beno.

Alma Bollo, exconcursante del concurso, se ha decidido por Marta como mejor capitana de equipo, ya que ha valorado que Rubén "está sobreactuado e intenta abarcar campos que no le corresponden”. De igual manera, Rosario Mohedano ha expresado que le ha cogido un “cariño especial” a Marta: “son de esas personas que hacen mucho ruido, pero luego tienen un buen corazón”, ha mantenido.

Asimismo, Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, también ha defendido a Marta como mejor capitana de la semana. “Marta en este tiempo de reality me está sorprendiendo para bien. Ha sabido encajar muy bien el equipo y sacar de cada uno de los concursantes lo mejor”, ha añadido.

Por otro lado, algunos de los familiares y amigos se han querido posicionar con Rubén como mejor líder, ya que según ha expresado Curro, defensor de María Jesús: “Es menos visceral a la hora de los castigos, está siendo más justo”.

Dos bandos ante la dura bronca entre Marta e Ivanna

La semana pasada se vivió un tenso encuentro entre Marta e Ivanna a raíz de la dura convivencia del formato. En este sentido, Sol Macaluso, amiga de Ivanna, ha comentado que desde fuera lo han vivido “con mucha tranquilidad”. “Estamos viendo a Ivanna al natural, que tiene todo el derecho a que alguien no le guste”, ha sentenciado.

“Estando en la situación que están, yo quizás hubiera actuado también como Marta. Una persona que me ha tirado por tierra y que se ha metido conmigo sin conocerme y sin convivir conmigo, pues no quiero nada con ella”, ha declarado Beatriz Trapote para aclarar la actuación de Marta contra Ivanna.

Sin embargo, Alma Bollo ha atacado a Ivanna para posicionarse por Marta, alegando que siente que Ivanna “está tratando pertenecer a un grupo con el que realmente no encaja y no se siente identificada”, a pesar de que el grupo “le viene bien para mostrarse plana”, ha declarado.

Enfrentamiento entre Rosa y Asraf: “no había sido tan fuerte”

Sin embargo, este conflicto no ha sido el único que ha dado conversación en los últimos días, ya que Rosa Benito y Asraf también han tenido un complicado enfrentamiento. “Asraf puede tener su forma de ser, pero Rosa se refería a que la situación no había sido tan fuerte”, ha explicado la mujer de Víctor Janeiro.