Las semanas en ' Supervivientes All Stars 2026 ' van pasando, los concursantes cada vez están más tensos y enfrentados y la convivencia se vuelve más dura bajo las condiciones extremas de Cayos Cochinos. Los familiares y amigos nos han contado cuáles eran los miedos de los participantes antes de entrar, si ven evolución desde su primera participación en 'Supervivientes' y si valoran que han aprendido de sus errores.

En este sentido, Isa Pantoja ha expresado que el principal miedo de Asraf antes de llegar a Honduras era tener conflictos con los compañeros por “expresar su opinión”. “El venía con ganas de tener a varios aliados y amigos”, ha añadido antes de confirmar que este miedo de Asraf “está pasando”.

Por otro lado, Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, ha contado que ambos sabían de ante mano que la convivencia puede complicarse durante las semanas de concurso, pero aun así ha lanzado un dardo hacia algunos participantes que “quieren hacerse notar, quieren ser protagonistas”.

Asimismo, Sol Macaluso ha aplaudido la participación de su amiga Ivana Icardi en la competición: “Era un desafío para ella meterse una vez en un reality. Es una prueba de superación consigo misma”.

Diferencias y errores superados de su pasado en 'Supervivientes'

Además, los familiares y amigos también han querido expresar cómo ven la evolución de concurso y qué diferencias valoran con su primer 'Supervivientes'. Así, Rosario Mohedano, hija de Rosa Benito, ha expresado el cambio que siente desde 2011, ya que ahora está notando mucho más la ausencia de su madre: “Ahora soy más madre y parece que su madre soy yo”.

“Asraf está diciendo todo lo que piensa y no tiene tanto miedo como en la primera vez”, ha declarado Isa Pantoja, a la vez que le ha dejado un claro mensaje sobre que “no se deje pisar, que se haga respetar y que alce la voz”.