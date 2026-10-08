Raúl se queda a una sola palabra de vencer a Fran en 'La rueda'

Raúl continúa invencible en 'Rueda la letra'. El concursante se ha enfrentado a David en la primera prueba para intentar conseguir la silla del concurso y ha salido victorioso.

El concursante se ha sentado junto a los invitados especiales y ha vuelto a verse las caras con Fran. Ambos lo han dado todo en las pruebas para intentar conseguir el máximo de segundos posibles.

Así ha terminado la rueda

Después de llevar a cabo todas las pruebas, Raúl y Fran se enfrentan a ‘La rueda’ para intentar llevarse el gran bote que llega hasta los 386.000 eurazos.

Los concursantes han hecho muy buen concurso, Raúl ha conseguido hacerse con 115 segundos y Fran consigue 148 segundos.

Raúl y Fran han protagonizado un duelo bastante reñido en el que el nuevo concursante ha ido por delante, pero finalmente Fran ha acabado ganando con 17 aciertos y dos fallos y Raúl, por su parte, se ha quedado atrás con 16 aciertos y ningún fallo.

Por lo que Fran se lleva los 1.200 euros y Raúl tendrá que luchar por su silla en el próximo programa.

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