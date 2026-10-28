Piden matrimonio en directo a una concursante de ‘¡Allá tú!’: “La pedida va a ser aquí y ahora”

En el plató de ‘¡Allá tú!’ puede pasar cualquier cosa. Hemos visto a tiburones bailar, cerezas partirse de risa, concursantes hacer piruetas y en está ocasión, hemos vivido una preciosa pedida de mano por sorpresa. ¡Momentazo!
Natalia, de Las Palmas, la joven con suerte que asegura tener los riñones en forma de herradura ha salido a jugar a esto de las cajas siendo una mujer soltera y ha terminado su jugada siendo una mujer prometida y muy enamorada.
Al escuchar a Natalia confesarle a Juanra Bonet que se iban a casar, pero que todavía no habían tenido una pedida de mano oficial, Fernando no se lo ha pensado dos veces y ha soltado un: “Pues la pedida va a ser aquí y ahora”.
Sin anillo, pero convencido de que era el momento perfecto para gritar su amor a los cuatro vientos, Fernando ha cogido un anillo que le ha prestado un concursante y ha hincado rodilla en mitad del plató de ‘¡Allá tú!’: “Cariño, hoy es un día importante para nosotros. Aunque no nos llevemos mucho, me llevo el amor que siento por ti. Te pido la mano. Delante de todo. ¿Te quieres casar conmigo?”.
La emoción y el silencio se han apoderado ante la belleza del momento y tras escuchar un: “Sí, por supuesto” de Natalia, todo el mundo ha estallado de alegría ante un momentazo que ha hecho historia de la televisión en nuestro país. ¡Vivan los novios!
Los recién comprometidos enamorados han mostrado su felicidad y no han dudado en invitar al presentador y a todos los concursantes al próximo enlace matrimonial.