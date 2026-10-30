Hay cosas que dan miedo. Una película de terror, una casa encantada, un susto inesperado... Pero ¿y una primera cita? ¿O esa persona que vuelve a aparecer cuando creías que había desaparecido para siempre? Porque, aunque no lleven disfraz, en el amor también hay fantasmas. ¡Y algunos dan auténtico pánico!

Este viernes 30 de octubre, a las 21:45 horas, 'First Dates' celebra Halloween con una entrega especial en Telecinco. El restaurante se prepara para una noche en la que el romanticismo y el terror se darán la mano y los solteros tendrán que enfrentarse a uno de los retos más imprevisibles: conocer a alguien y descubrir si surge la chispa.

Y, para ir calentando motores, hemos querido poner a prueba a los rostros más conocidos del programa. Carlos Sobera, Matías Roure, Lidia Santos y las hermanas Cristina y Marisa Zapata se han sometido a un cuestionario muy especial en el que los fantasmas, los miedos y las historias de amor son los grandes protagonistas.

Carlos Sobera tiene claro cuál es el mayor problema a la hora de ligar

Si alguien sabe de primeras citas, ese es Carlos Sobera. El presentador ha visto pasar por el restaurante a cientos de solteros, ha presenciado flechazos inesperados y también encuentros que no han terminado precisamente con un final feliz.

Pero ¿qué es lo que más miedo le da a la hora de ligar? Su respuesta no puede ser más contundente: "¿Qué miedo puede haber a ligar? ¿Fracasar? ¿Qué estupidez es esa?". Carlos también tiene su propia teoría sobre las dificultades que encuentran los solteros para conocer a alguien en la actualidad. Y es que, según explica, las redes sociales han cambiado nuestra manera de relacionarnos hasta el punto de que algunos han perdido la costumbre de conquistar en persona.

Aunque eso no es todo. El presentador también revela qué errores pueden arruinar una primera cita, qué comportamientos deberían hacernos saltar todas las alarmas y si realmente existen historias de amor que es mejor no resucitar. ¿Te atreves a descubrir sus respuestas? ¡Dale play!