Hay cosas que dan miedo. Una película de terror, una casa encantada, un susto inesperado... Pero ¿y una primera cita? ¿O esa persona que vuelve a aparecer cuando creías que había desaparecido para siempre? Porque, aunque no lleven disfraz, en el amor también hay fantasmas. ¡Y algunos dan auténtico pánico!
Este viernes 30 de octubre, a las 21:45 horas, 'First Dates' celebra Halloween con una entrega especial en Telecinco. El restaurante se prepara para una noche en la que el romanticismo y el terror se darán la mano y los solteros tendrán que enfrentarse a uno de los retos más imprevisibles: conocer a alguien y descubrir si surge la chispa.
Y, para ir calentando motores, hemos querido poner a prueba a los rostros más conocidos del programa. Carlos Sobera, Matías Roure, Lidia Santos y las hermanas Cristina y Marisa Zapata se han sometido a un cuestionario muy especial en el que los fantasmas, los miedos y las historias de amor son los grandes protagonistas.
Si alguien sabe de primeras citas, ese es Carlos Sobera. El presentador ha visto pasar por el restaurante a cientos de solteros, ha presenciado flechazos inesperados y también encuentros que no han terminado precisamente con un final feliz.
Pero ¿qué es lo que más miedo le da a la hora de ligar? Su respuesta no puede ser más contundente: "¿Qué miedo puede haber a ligar? ¿Fracasar? ¿Qué estupidez es esa?". Carlos también tiene su propia teoría sobre las dificultades que encuentran los solteros para conocer a alguien en la actualidad. Y es que, según explica, las redes sociales han cambiado nuestra manera de relacionarnos hasta el punto de que algunos han perdido la costumbre de conquistar en persona.
Aunque eso no es todo. El presentador también revela qué errores pueden arruinar una primera cita, qué comportamientos deberían hacernos saltar todas las alarmas y si realmente existen historias de amor que es mejor no resucitar. ¿Te atreves a descubrir sus respuestas? ¡Dale play!
En Halloween los fantasmas salen a pasear, pero hay algunos que no necesitan esperar al 31 de octubre para hacer de las suyas. Hablamos del temido 'ghosting', esa práctica que consiste en desaparecer de la vida de alguien sin dar ninguna explicación.
¿Alguna vez te han dejado de responder de un día para otro? ¿Has notado que alguien empezaba a comportarse de manera extraña antes de desaparecer? ¿Y qué harías si esa persona regresara meses después como si nada? Estas son algunas de las cuestiones a las que se han enfrentado Matías Roure, Lidia Santos, las hermanas Zapata y Carlos Sobera, que no siempre están de acuerdo cuando se trata de dar segundas oportunidades.
Mientras algunos reconocen haber sufrido alguna desaparición inesperada, otros aseguran que nunca se han encontrado en esa situación. Y cuando llega el momento de hablar de los fantasmas que regresan del pasado, las respuestas son todavía más sorprendentes. Las hermanas Zapata, por ejemplo, tienen una opinión muy clara sobre quienes desaparecen sin dar explicaciones: "El ghosting dice más de la persona que lo hace que de la que lo recibe".
Pero ¿qué opina Carlos Sobera? ¿Sería capaz Matías Roure de perdonar a alguien que desapareciera de su vida? ¿Y qué señales detecta Lidia Santos antes de que una persona deje de responder?
¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo!
Las puertas del restaurante vuelven a abrirse para celebrar una de las noches más especiales del año. Una ocasión perfecta para comprobar que, a veces, los mayores sustos no vienen de los monstruos, sino de las propias historias de amor. ¿Habrá flechazos de miedo? ¿Conseguirán los solteros encontrar a su media naranja o saldrán huyendo antes de llegar al postre?
No te pierdas el especial de Halloween de 'First Dates', este viernes 30 de octubre, a las 21:45 horas, en Telecinco. ¡Prepárate para una noche en la que el amor puede dar mucho miedo!
Y a ti, ¿qué te aterroriza más: una primera cita con alguien desconocido o que reaparezca un fantasma del pasado?