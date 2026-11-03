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First dates
First dates03 noviembre 2026

La vergüenza y los nervios se apoderan de una cita de 'First dates' en la que reina el silencio: "¡Qué estresante!"

Máximo y Alicia han protagonizado una cita en la que la vergüenza y los nervios han tenido un papel decisivo. Muchas veces el silencio se apoderaba de sus conversaciones, pero finalmente han conseguido fluir en cierto modo y empezar a conocerse.
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Máximo ha visitado el restaurante de 'First dates' confesando no tener nada de experiencia en el amor. A día de hoy, aún no ha tenido ninguna relación y acude al programa en busca de la primera chica con la que tener una experiencia amorosa.

Nada más entrar y mientras charlaba con Carlos Sobera, Máximo ha reconocido no saber ligar. Algo a lo que Lidia Santos ha colaborado en poner fin con sus consejos antes de la entrada de Alicia. Ella se ha definido como una chica "tímida". Rasgo que compartía con Máximo y que se ha podido percibir a lo largo de su cita.

Aunque han intentado charlar de diferentes temas, se han retroalimentado y la conversación no fluía mucho. Los silencios han protagonizado la cita, a pesar de sus intentos. Han hablado de estudios, trabajo, experiencia en el amor... Pero nada, la cosa no avanzaba.

La vergüenza y los nervios se han apoderado de ellos, aunque la risa nerviosa aparecía de vez en cuando y hacía divertido su encuentro. Un encuentro en el que, a pesar de las complicaciones, también ha habido lugar para las confesiones.

Cantando por Quevedo

Finalmente, y para relajar el ambiente, el programa les ha propuesto dirigirse a una de las salas privadas del restaurante. Allí se han enfrentado juntos a un karaoke. Ha sido cuando ambos han cantado por Quevedo cuando, finalmente, se han dejado llevar y han podido verse más cómodos.

Tras un ratito de desconexión, ha llegado el momento de la verdad. ¿Querrán tener una segunda cita juntos? ¡Descúbrelo dando al play!

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