First dates 03 noviembre 2026

Máximo y Alicia han protagonizado una cita en la que la vergüenza y los nervios han tenido un papel decisivo. Muchas veces el silencio se apoderaba de sus conversaciones, pero finalmente han conseguido fluir en cierto modo y empezar a conocerse.

Máximo ha visitado el restaurante de 'First dates' confesando no tener nada de experiencia en el amor. A día de hoy, aún no ha tenido ninguna relación y acude al programa en busca de la primera chica con la que tener una experiencia amorosa. Nada más entrar y mientras charlaba con Carlos Sobera, Máximo ha reconocido no saber ligar. Algo a lo que Lidia Santos ha colaborado en poner fin con sus consejos antes de la entrada de Alicia. Ella se ha definido como una chica "tímida". Rasgo que compartía con Máximo y que se ha podido percibir a lo largo de su cita.

Aunque han intentado charlar de diferentes temas, se han retroalimentado y la conversación no fluía mucho. Los silencios han protagonizado la cita, a pesar de sus intentos. Han hablado de estudios, trabajo, experiencia en el amor... Pero nada, la cosa no avanzaba. La vergüenza y los nervios se han apoderado de ellos, aunque la risa nerviosa aparecía de vez en cuando y hacía divertido su encuentro. Un encuentro en el que, a pesar de las complicaciones, también ha habido lugar para las confesiones.