En 'First Dates' hay citas que necesitan tiempo para arrancar y otras en las que la química aparece prácticamente desde el primer momento. Esto es lo que les ha ocurrido a Antonio y Joaquín, dos solteros que han llegado al restaurante del amor dispuestos a dejarse sorprender y han terminado descubriendo que tienen mucho más en común de lo que podían imaginar. Tanto, que ni la distancia ni la diferencia de edad han sido impedimento para conocerse mejor.
Antonio, de 26 años y procedente de Sevilla, ha llegado con una filosofía muy particular sobre las relaciones: "Hay que diferenciar el amor del sexo". Y es que el soltero considera que, aunque se pueda estar enamorado de una persona, el sexo responde a un instinto más primitivo. Además, ha explicado que ha dejado atrás su etapa de salir de fiesta y que ahora busca una vida más tranquila. Eso sí, sin renunciar a la pasión.
Su cita ha sido Joaquín, un hombre de 42 años que vive en Cádiz y que ha sorprendido por su aspecto juvenil. "Jamás he tomado nada que contamine mi cuerpo", ha asegurado, explicando que no le gustan ni el alcohol ni el tabaco.
Las primeras impresiones han sido positivas, aunque no todo era exactamente como esperaban. Joaquín ha confesado que imaginaba a Antonio más corpulento y con una actitud más dominante, mientras que el sevillano se ha llevado una sorpresa al descubrir la edad de su acompañante.
"Veintidós, veinticuatro... Veintiséis para veintisiete", ha respondido Joaquín cuando Antonio le ha preguntado cuántos años aparentaba. Sin embargo, cuando ha llegado su turno, Antonio le ha echado 32 años a Joaquín, ¡once menos de los que estaba a punto de cumplir! "Qué bien cuidado, me encanta", ha reaccionado el joven al descubrirlo. Una diferencia de edad que no ha supuesto ningún inconveniente, ya que ambos han reconocido sentirse atraídos por el otro.
Además, durante la cena han descubierto que comparten profesión, su gusto por las playas nudistas y hasta una posible distribución de las tareas domésticas. Joaquín ha confesado que sabe cocinar y Antonio, que apenas utiliza el horno y el microondas, ha visto con muy buenos ojos tener a alguien que le prepare la comida.
Pero la conversación ha subido de temperatura cuando Antonio ha decidido abordar un asunto que consideraba especialmente importante para una posible relación. "¿Qué rol eres?", le ha preguntado directamente a Joaquín, que no ha dudado en responder que es activo. Antonio, por su parte, ha explicado que es pasivo y un poco sumiso. Una confesión que ha dejado encantado a su acompañante: "¡Maravilloso! Congeniamos 100%".
La compatibilidad sexual ha sido uno de los grandes descubrimientos de la noche. Antonio ha reconocido que le gusta disfrutar del sexo sin prisas y Joaquín ha dejado claro que, aunque al principio puede parecer tímido, en la intimidad es muy diferente: "Sexualmente soy muy abierto y soy muy fogoso, soy muy activo a nivel sexual, pero cuando conozco a una persona soy un poco tímido", ha confesado antes de añadir que, cuando coge confianza, se considera "salvaje".
Después de tantas confesiones, los solteros han tenido la oportunidad de disfrutar de un momento a solas en el reservado de 'First Dates'. Y no han necesitado demasiado tiempo para dejarse llevar por la atracción. Entre besos y risas, los dos han decidido apagar las luces al mismo tiempo para disfrutar de un poquito más de intimidad. "Mamá, no mires", ha advertido Joaquín antes de quedarse a oscuras con Antonio.
Un momento de lo más apasionado que les ha sabido a poco a los solteros: "Ha superado todas mis expectativas". Y la complicidad no ha terminado ahí, de vuelta a la mesa, ambos han seguido intercambiando piropos, dejando claro que la atracción era evidente: "El culo que tú tienes no lo tengo yo ni de coña, más quisiera yo".
A la hora de decidir si querían volver a verse, las dudas han brillado por su ausencia. Joaquín ha sido el primero en confirmar que le gustaría tener una segunda cita porque todavía le quedan muchas cosas por descubrir de Antonio: "Hay muchas cosas que quiero conocer de ti, que en la primera cita se ha quedado todo muy light".
Antonio tampoco ha dudado: "Obviamente sí". Aunque ha admitido que todavía necesita conocer mejor algunos aspectos de su acompañante, ha asegurado que ha disfrutado mucho de la experiencia. Además, parece que ya tienen hasta un posible plan para su próximo encuentro: "Tendremos que ir a Chiclana a conocer esas playas nudistas que tanto tú quieres, ¿no?".
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