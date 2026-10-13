¡El universo de First Dates se amplia! Tras diez años, más de mil citas, flechazos y mucho amor, en First Dates seguimos con la idea de crear conexión entre personas y, por eso, presentamos First Dates Social Club, la Fiesta Oficial del programa, concebida como una experiencia de tardeo para conocer gente, divertirse y, quién sabe, encontrar una conexión especial.

Impulsada por Mediaset España, con la colaboración de Warner Bros. ITVP España y producida por Locamente, First Dates Social Club no es un tardeo normal, es la esencia abierta y desenfadada del programa de televisión trasladado a las salas de las principales ciudades del país. Una tarde para conocer gente nueva, compartir experiencias, vivir en primera persona el espíritu del programa, y quizá encontrar una conexión especial, entre música, juegos y muchas ganas de pasarlo bien. Puedes comprar tu entrada para las ciudades de Madrid, Sevilla y Barcelona.

Tres ciudades, tres citas

First Dates Social Club tendrá lugar en Madrid, el sábado 7 de noviembre, en LAB the Club; Sevilla, el sábado 21 de noviembre, en Antique Theatro; y en Barcelona, el sábado 28 de noviembre, en Sala Bikini.