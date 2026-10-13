¡El universo de First Dates se amplia! Tras diez años, más de mil citas, flechazos y mucho amor, en First Dates seguimos con la idea de crear conexión entre personas y, por eso, presentamos First Dates Social Club, la Fiesta Oficial del programa, concebida como una experiencia de tardeo para conocer gente, divertirse y, quién sabe, encontrar una conexión especial.
Impulsada por Mediaset España, con la colaboración de Warner Bros. ITVP España y producida por Locamente, First Dates Social Club no es un tardeo normal, es la esencia abierta y desenfadada del programa de televisión trasladado a las salas de las principales ciudades del país. Una tarde para conocer gente nueva, compartir experiencias, vivir en primera persona el espíritu del programa, y quizá encontrar una conexión especial, entre música, juegos y muchas ganas de pasarlo bien. Puedes comprar tu entrada para las ciudades de Madrid, Sevilla y Barcelona.
First Dates Social Club tendrá lugar en Madrid, el sábado 7 de noviembre, en LAB the Club; Sevilla, el sábado 21 de noviembre, en Antique Theatro; y en Barcelona, el sábado 28 de noviembre, en Sala Bikini.
First Dates Social Club no es un programa grabado ni un speed dating cualquiera... son seis horas de fiesta, de 17:00 a 23:00 en la que eres libre de moverte cuando quieras y con quien quieras, con juegos que te ayudan a romper el hielo... y a la que puedes venir solo o con amigos, ¡tú decides!
La experiencia está dividida en dos partes:
- Parte 1: First Dates (17:00h). Luz cálida y música suave. Se charla, se juega y, si se quiere, también se liga.
- Parte 2: First Dances (20:00h). Cambian las luces. Empieza la fiesta: es hora de divertirse.
Acreditaciones emocionales ("abierto al amor", "fiesta y lo que surja", "solo vengo a bailar"), consumiciones compartidas, tarot del amor, juegos y dinámicas diversas, mesas por aficiones, camareros que trasladarán el mensaje de los más tímidos... si te da corte, ¡te lo damos todo hecho!
‘First Dates Social Club’ es una iniciativa impulsada por Mediaset España en colaboración con Warner Bros. ITVP España, y será producida por Locamente, compañía especializada en entretenimiento en vivo responsable de propuestas como ‘Loco Bongo’, ‘Furor The Show’ y ‘Gran Hotel de las Reinas’, la gira oficial de ‘Drag Race España’.
No te pierdas la fiesta donde empiezan las historias, compra tu entrada en nuestra web oficial.