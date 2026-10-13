First Dates 13 octubre 2026

El mismo peinado, gustos compartidos y una atracción evidente: los solteros conectan desde el primer momento, pero la gran sorpresa llega cuando intercambian sus perfiles de Instagram.

Dawud y Éric han necesitado muy poco para encontrar su primera coincidencia en 'First Dates': bastaba con mirarse al pelo. Los dos han llegado al restaurante con un estilo muy parecido y una melena pelirroja que ha dado pie a las primeras bromas. "¿Por qué me ha copiado el pelo?", se preguntaba uno de ellos al conocer a su cita. Era solo el principio de una cena con regalos, mucho coqueteo y una sorpresa que les ha hecho mirar el móvil sin terminar de creérselo. Dawud, que estudia ilustración en Tarragona y es de Huesca, se ha presentado como una persona creativa, alegre y con ganas de experimentar. Esa vena artística también se ha notado en el detalle que llevaba para su acompañante: una rosa hecha a ganchillo. Éric, estudiante de Comunicación Audiovisual y apasionado del cine, ha recibido el regalo encantado y hasta se ha animado a pedirle un jersey. La respuesta más sincera de Dawud, eso sí, ha llegado ante las cámaras: hacer una prenda así lleva trabajo y no se la tejería a cualquiera. Para una primera cita, la rosa ya era una buena carta de presentación.

Del pelo pelirrojo a un "me he enamorado" Sentados a la mesa, han comprobado que las coincidencias iban más allá del peinado. Dawud le ha explicado que su color no era natural y la conversación ha desembocado en una artista que les encanta a ambos: Chappell Roan. El descubrimiento ha disparado el entusiasmo de Éric: "Me ha encantado cuando has dicho lo de Chappell Roan, o sea, me he enamorado". Entre cumplidos y bromas, Dawud también ha reparado en lo bien que le quedaba el azul a su acompañante. Como ilustrador, le gustaba especialmente el contraste con el naranja del cabello. Todo parecía sumar, aunque no compartieran exactamente los mismos referentes cinematográficos. Éric se ha declarado seguidor de películas intensas y de directores como David Lynch o Pedro Almodóvar. Dawud, por su parte, le ha propuesto 'El club de los poetas muertos', que su cita todavía no había visto. Una diferencia que no ha enfriado el ambiente: ambos se han dicho que se habían caído muy bien y la atracción ha seguido creciendo durante la conversación. Instagram destapa una amiga en común Con ese buen ambiente, intercambiar sus perfiles de Instagram parecía el siguiente paso. Lo que ninguno esperaba era la reacción que iba a provocar revisar sus contactos compartidos. "¿Te imaginas que tenemos gente en común?", planteaban antes de comprobarlo. Entre esos nombres estaba Irene. Para Dawud era una chica de Monzón, su pueblo; para Éric, una de sus mejores amigas, a la que había conocido durante un intercambio. La sorpresa ha sido inmediata: "Me estoy rayando, me estoy rayando".

Dawud y Éric no dan crédito cuando descubren el contacto que tienen en común.