First Dates 05 octubre 2026

Él busca romanticismo, estabilidad y formar una familia; ella prefiere vivir el presente y fluir. Laura cuestiona la visión del amor de Jordi en una cena en la que las diferencias no dejan de crecer.

Hay citas en las que cada pregunta sirve para descubrir una nueva coincidencia y otras en las que sucede justo lo contrario. Laura y Jordi han ido acumulando diferencias durante su cena en 'First Dates', desde el equipo de fútbol hasta sus expectativas sentimentales. Y, aunque ella ha encontrado algo que le gustaba del soltero, no ha sido suficiente para despertar la conexión que buscaba. Jordi, de Mataró, tiene 28 años y lleva dos soltero. Se define como detallista, romántico y un chico "de los de antes". Busca conocer bien a una persona antes de dar otros pasos y cree que los pequeños gestos han perdido terreno frente a las redes sociales. Laura, de Barcelona y de 23 años, también asegura que se entrega cuando se enamora, pero llega al restaurante con otra idea: "Mi palabra estrella como generación Z que soy es fluir". Quiere encontrar a alguien que la haga reír y con quien pueda disfrutar sin monotonía. Un amor de los 80 que no termina de convencer a Laura La primera impresión ha sido positiva para Jordi, que ha destacado el atractivo de Laura y su melena. Ella también ha encontrado un detalle que le ha llamado la atención: sus ojos.

Sin embargo, al empezar a hablar del amor, las diferencias no han tardado en aparecer. Jordi ha explicado que busca una relación "más rollo de los 80", con estabilidad, confianza y buena comunicación. Laura ha cuestionado esa visión idealizada del pasado: también podía haber cosas que se ocultaban para no hacer daño a la pareja. "Yo busco algo más modernito", ha resumido la soltera. Una declaración que anticipaba buena parte de lo que estaba por venir. Del Barça y del Madrid, de fiesta y de paseo El fútbol parecía un terreno prometedor: a los dos les encanta. Pero Laura es del Barça y Jordi, del Madrid. "Es que es, en plan, horrible el Madrid", ha soltado ella, dejando claro que lleva mal la rivalidad. Él, en cambio, ha explicado que no tendría ningún problema en estar con alguien del equipo contrario. La afición de Jordi por el fútbol sala sí ha sumado puntos. Los planes de fin de semana, bastante menos. Laura disfruta saliendo de fiesta, de tardeo o a festivales, y escucha desde tecno hasta reguetón. Jordi no suele salir tanto y prefiere pasear por el puerto, un lugar que le transmite paz. "Yo lo veo bastante parado. Me falta chispa, que me sepa llevar más", ha reconocido Laura ante las cámaras. Jordi quiere formar una familia y Laura prefiere fluir Ambos se consideran intensos, pero tampoco esa coincidencia ha conseguido acercarlos. Jordi tiene claro que quiere casarse y formar una familia. Laura no descarta el matrimonio, aunque no es algo que se plantee ahora: "Yo fluir. Yo fluyo mucho, la verdad". La conversación sobre sexo ha añadido nuevas diferencias. Jordi descarta las relaciones abiertas y necesita conocer a la otra persona antes de mantener relaciones. Laura se ha mostrado más abierta a experimentar, aunque ha aclarado que una relación abierta tampoco le llama demasiado la atención.

Jordi y Laura no conectan demasiado en 'First Dates'.