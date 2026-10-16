¡Allá tú! 16 octubre 2026

El concursante murciano rechaza tres ofertas de la banquera y confía en una corazonada para tomar la decisión definitiva, acompañado por su hermana.

José, de Murcia, ha salido a jugar a las cajas de '¡Allá tú!' con su hermana y una idea que ha mantenido incluso en los momentos más complicados: había que intentarlo. Su paso por el concurso de Juanra Bonet ha tenido ofertas tentadoras, un golpe de los que obligan a respirar hondo y una última decisión en la que ha preferido escuchar a su intuición. Además, el murciano ha mostrado una de sus aspiraciones: seguir formándose como actor. Le gustan las películas de superhéroes y le encantaría interpretar a un villano como el Jóker. Hasta se ha animado a ensayar una mirada y una sonrisa inquietantes ante el presentador. Sin embargo, la banquera también tenía su propio papel en esta historia y no pensaba ponérselo fácil. Un primer cambio de caja que escondía 150.000 euros La jugada ya había dejado una decisión importante: José había aceptado un cambio de caja y se había quedado con la número 20. Más adelante, al abrir la número ocho, la que había tenido inicialmente, descubría que había dejado escapar los 150.000 euros.

El golpe llegaba después de rechazar una oferta de 13.490 euros. Antes de triturarla había pedido consejo a Ginés, que le había advertido del peligro de perder el premio más alto. José, aun así, había decidido continuar: "He venido a jugar". Cuando aparecían los 150.000 euros, tocaba asumirlo y seguir. "No pasa nada", repetía el concursante. El panel todavía guardaba posibilidades y él no estaba dispuesto a dar la partida por terminada. Tres ofertas trituradas y una corazonada La siguiente propuesta de la banquera bajaba a 9.110 euros. Esta vez José escuchaba a Ángel, que le recordaba lo arriesgado del panel y el valor del dinero que ya podía asegurar. Pero el murciano volvía a dar el paso: "Hemos venido a jugar". Trituraba la oferta y afrontaba otras dos aperturas que le permitían seguir aspirando a un premio importante. Entonces llegaba una nueva llamada: 18.770 euros a cambio de detenerse. Si rechazaba el dinero, tendría que abrir una caja más antes de volver a escuchar a la banquera. José reconocía que la cantidad era muy tentadora, pero tenía una corazonada. "Tengo muchísimo dinero y está genial, pero es que no sé", explicaba antes de anunciar otra vez: "Voy a triturar". La apuesta salía bien. Tras abrir la caja de Pilar, de Ávila, solo quedaban dos cantidades: 12.500 y 50.000 euros.

José, de Murcia, cambia dos veces de caja y arriesga hasta el final en '¡Allá tú!'.