Raúl se convierte en nuevo concursante y lucha contra Fran por el gran bote de 'Rueda la letra'

Lilit ha perdido su silla en 'Rueda la letra' y ha tenido que abandonar el concurso después de perder frente al que ahora es el nuevo concursante, Raúl.

Ambos han protagonizado una primera prueba muy reñida, pero finalmente la veterana ha perdido y Raúl se ve las caras por primera vez con Fran contra quien luchará para intentar llevarse el gran bote de 380.000 euros.

Así ha terminado la rueda

Ambos concursantes se han enfrentado a todas las pruebas con la ayuda de los invitados especiales y han ido consiguiendo segundos. Después de superarlas todas, Raúl ha conseguido hacerse con 113 segundos y Fran consigue 122 segundos.

Los dos concursantes han protagonizado un duelo muy, pero que muy reñido, aunque finalmente Fran ha acabado con 20 aciertos y un fallo y Raúl, por su parte ha conseguido 19 aciertos y ningún fallo.

Por lo que Fran se lleva los 1.200 euros y Raúl tendrá que luchar por su silla en el próximo programa.

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