Fran comete cinco fallos y pierde la oportunidad de llevarse el bote de 350.000 euros

Fran comienza el programa enfrentándose a Verónica, ambos luchan por conseguir una silla en 'Rueda la letra' para intentar hacerse con el gran bote de 350.000 euros.

El concursante veterano ha logrado vencer a su contrincante y se vuelve a ver las caras con Lilit en las pruebas que les permitirán acumular segundos.

Así ha terminado la rueda

Después de llevar a cabo todas y cada una de las pruebas con ayuda de los invitados especiales, Lilit consigue 140 segundos y Fran se hace con 123.

Lilit comienza fallando, pero después coge carrerilla y acierta 10 palabras de golpe provocando un gran aplauso en plató.

Fran, por su parte, se atasca desde el principio sin acertar ninguna y se queda bastante atrás hasta que consigue salir del bloqueo.

Finalmente, a Fran se le acaba el tiempo y acaba su rueda con 16 aciertos y cinco fallos, y Lilit sigue jugando sola y acaba con 19 aciertos y tres fallos.

Por lo que Lilit se lleva los 1.200 euros y Fran tendrá que luchar por su silla en el próximo programa.

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