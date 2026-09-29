¡Allá tú! 29 septiembre 2026

Tras más de 45 programas, la concursante juega acompañada de su tía y dedica su participación a su padre. Una oferta de la banquera y su intuición sobre el premio máximo la ponen contra las cuerdas.

Más de 45 programas esperando su momento y, cuando por fin llega, toca tomar decisiones muy complicadas y bajo mucha presión. Cristina, de Cantabria, se ha estrenado como protagonista de ‘¡Allá tú!’ acompañada de su tía, su persona especial. Una participación que ha querido dedicar a su padre, quien la ha criado desde que su madre no está. Con esa carga de emoción y los vínculos que ha construido con sus compañeros, Cristina se ha enfrentado a una jugada en la que un número pesaba más que todos los demás: los 150.000 euros. Mientras el premio máximo seguía en el panel, la concursante tenía que decidir cuánto estaba dispuesta a arriesgar para descubrir si lo guardaba en su caja. Cristina rechaza 5.570 euros y confía en las siguientes cajas La banquera ha intentado meterle prisa con un mensaje adaptado a su ámbito de trabajo: tenía otras 21 personas interesadas en la oferta. Sobre la mesa, 5.570 euros que Cristina ha valorado con cuidado.

“Pero es que están los 150.000 euros”, recordaba. Ese era el gran argumento para seguir, aunque ella misma identificaba el peligro: “Sí que es verdad que si los abro, la oferta va a bajar un montón”. Por delante tenía tres aperturas. Cristina confiaba en que salieran dos cajas rojas y una cantidad de las más bajas que aún conservaba. Después de escuchar los consejos de sus compañeros, ha decidido darle otra oportunidad al panel: “Vamos a triturar, chicos”. Y la apuesta le ha salido bien. Entre nervios, despedidas cariñosas y algún cambio en el orden de los números que quería abrir, ha superado la ronda manteniendo vivo el premio máximo. Su plan había funcionado y tocaba escuchar de nuevo a la banquera. Una oferta de 10.750 euros frente a una intuición difícil de ignorar La siguiente propuesta ha subido hasta los 10.750 euros. Casi el doble que la anterior y una cantidad que ha hecho que Cristina se replanteara seguir jugando.

“Hemos visto de todo, así que me planto con 10.750 euros”, ha decidido Cristina cheque en mano.