First Dates 28 septiembre 2026

El concursante conocido como Pablo ‘datos’ da la vuelta a una jugada complicada, emociona a sus compañeros al hablar de su hermano y se enfrenta a una decisión que pone el plató en tensión.

En ‘¡Allá tú!’ las cajas pueden complicarte la tarde… y también arreglártela cuando menos te lo esperas. Pablo, de Badajoz, ha protagonizado una remontada de las que se celebran por todo lo alto, con ofertas a la trituradora, compañeros al borde del ataque de nervios y una banquera que ha tenido que cambiar el tono de sus llamadas. Porque Pablo ‘datos’ tenía mucha información en la cabeza, pero le faltaba la más importante: cuánto dinero escondía su caja. El concursante, aficionado al Atlético de Madrid y a Eurovisión, ha vivido una jugada con sufrimiento muy rojiblanco y una recuperación digna de llevarse unos cuantos puntos. Entre medias, también ha dejado uno de los momentos más emotivos del programa al hablar de su hermano. Una oferta de 1.870 euros y un comentario que no sienta bien Las cosas no pintaban demasiado bien para Pablo. La apertura de la caja de Thais ha sacado del panel 14.555 euros, otro golpe para una jugada que necesitaba cambiar de rumbo cuanto antes. Y la banquera no ha desaprovechado la ocasión para meter el dedo en la llaga.

A través del presentador, le ha enviado un supuesto nuevo dato para su archivo: el día que hizo el ridículo en ‘¡Allá tú!’. Un comentario que ha encontrado respuesta inmediata: “No es hacer el ridículo”. El presentador también ha mostrado su desacuerdo con la banquera: “Creo que se ha excedido”. La oferta que ha llegado después era de 1.870 euros, pero Pablo ha decidido seguir jugando. Tocaba confiar en que las siguientes cajas fueran más generosas con él y empezar a quitar del medio las cantidades pequeñas. Pablo ‘datos’ cambia la suerte y obliga a subir las ofertas Y entonces la jugada ha empezado a respirar. Las aperturas de Pilar, María José y Marcel han traído las ansiadas cajas rojas y han cambiado el ambiente del plató. La siguiente propuesta tampoco ha convencido al concursante, que ha querido deshacerse de ella sin siquiera enseñarla. Entre caja y caja ha habido tiempo para un dibujo de Rafa, consejos de cocina y hasta una explicación de Pablo sobre la luz roja que tiene en su habitación. Sus compañeros lo tenían claro: iban a echar de menos esa fuente inagotable de conversación. “¿Quién nos va a dar toda esa información desde que te levantas hasta que te acuestas?”, le ha preguntado Kevin. Pero lo que de verdad interesaba estaba en el panel. Los 25.000 euros seguían siendo el gran objetivo y la banquera ya hablaba de otra manera: si aquello fuera Eurovisión, le daría los “12 points”. La nueva oferta, de 7.460 euros, ha obligado a Pablo a detenerse y pedir consejo. El recuerdo de su hermano emociona al plató Pablo ha querido escuchar a Sole, que antes de pronunciarse sobre el dinero ha destacado su cariño por su hermano: “Cada paso con 24 añitos que tiene que dar en su vida es a favor y mirando por y para su hermano”.

Pablo ‘datos’ cambia la suerte y obliga a subir las ofertas.