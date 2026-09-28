En ‘¡Allá tú!’ las cajas pueden complicarte la tarde… y también arreglártela cuando menos te lo esperas. Pablo, de Badajoz, ha protagonizado una remontada de las que se celebran por todo lo alto, con ofertas a la trituradora, compañeros al borde del ataque de nervios y una banquera que ha tenido que cambiar el tono de sus llamadas. Porque Pablo ‘datos’ tenía mucha información en la cabeza, pero le faltaba la más importante: cuánto dinero escondía su caja.
El concursante, aficionado al Atlético de Madrid y a Eurovisión, ha vivido una jugada con sufrimiento muy rojiblanco y una recuperación digna de llevarse unos cuantos puntos. Entre medias, también ha dejado uno de los momentos más emotivos del programa al hablar de su hermano.
Las cosas no pintaban demasiado bien para Pablo. La apertura de la caja de Thais ha sacado del panel 14.555 euros, otro golpe para una jugada que necesitaba cambiar de rumbo cuanto antes. Y la banquera no ha desaprovechado la ocasión para meter el dedo en la llaga.
A través del presentador, le ha enviado un supuesto nuevo dato para su archivo: el día que hizo el ridículo en ‘¡Allá tú!’. Un comentario que ha encontrado respuesta inmediata: “No es hacer el ridículo”. El presentador también ha mostrado su desacuerdo con la banquera: “Creo que se ha excedido”.
La oferta que ha llegado después era de 1.870 euros, pero Pablo ha decidido seguir jugando. Tocaba confiar en que las siguientes cajas fueran más generosas con él y empezar a quitar del medio las cantidades pequeñas.
Y entonces la jugada ha empezado a respirar. Las aperturas de Pilar, María José y Marcel han traído las ansiadas cajas rojas y han cambiado el ambiente del plató. La siguiente propuesta tampoco ha convencido al concursante, que ha querido deshacerse de ella sin siquiera enseñarla.
Entre caja y caja ha habido tiempo para un dibujo de Rafa, consejos de cocina y hasta una explicación de Pablo sobre la luz roja que tiene en su habitación. Sus compañeros lo tenían claro: iban a echar de menos esa fuente inagotable de conversación. “¿Quién nos va a dar toda esa información desde que te levantas hasta que te acuestas?”, le ha preguntado Kevin.
Pero lo que de verdad interesaba estaba en el panel. Los 25.000 euros seguían siendo el gran objetivo y la banquera ya hablaba de otra manera: si aquello fuera Eurovisión, le daría los “12 points”. La nueva oferta, de 7.460 euros, ha obligado a Pablo a detenerse y pedir consejo.
Pablo ha querido escuchar a Sole, que antes de pronunciarse sobre el dinero ha destacado su cariño por su hermano: “Cada paso con 24 añitos que tiene que dar en su vida es a favor y mirando por y para su hermano”.
“No sé qué diría mi hermano”, ha reconocido él. Aunque enseguida ha encontrado una respuesta: seguramente le animaría a arriesgar, porque entre ambos hay mucho pique. Además, ha contado que ese día era su cumpleaños y ha aprovechado para felicitarlo.
El concursante ha explicado que su hermano tiene síndrome de Down y ha reivindicado el apoyo a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Tras ese momento, ha tomado la decisión: los 7.460 euros también han acabado en la trituradora.
Las siguientes aperturas han mantenido viva la emoción, especialmente la de Fernando, que le ha dedicado unas palabras antes de abrir: “Cuando la gente habla mal de la juventud, que primero te miren a ti y sobre todo por los valores que tienes”. El resultado de su caja ha desatado la celebración.
Esta vez, Pablo sí ha encontrado una cifra con la que marcharse satisfecho: 11.211 euros. Después de tanto triturar, ha decidido plantarse. “¡Me he salvado, me he salvado!”, ha celebrado, comparando su sufrida remontada con el Atlético de Madrid y bromeando con una invitación al palco.
El dinero ya estaba asegurado cuando han abierto las cajas para comprobar qué habría pasado de continuar. La suya, la número 12, que había elegido tras cambiar una primera caja con 250 euros, podía esconder 25.000 euros o 50 céntimos.
“Me voy contentísimo ya”, ha asegurado antes de conocer la respuesta. Y tenía motivos para estarlo: delante de él solo había 50 céntimos. Pablo ‘datos’ se ha llevado 11.211 euros y la confirmación de que había elegido un buen momento para dejar de jugar.