Lilit vence a Fran en 'La rueda' y reacciona a su gran jugada: ''Para mí es un logro''

Después de perder frente a Fran, Lilit se enfrenta a Lautaro por conseguir una silla en 'Rueda la letra' . Finalmente, la concursante se proclama vencedora y tiene la oportunidad de ganar el gran bote.

Lilit y Fran se enfrentan a todas las pruebas con ayuda de los invitados especiales y consiguen aumentar sus segundos en cada una de ellas. Los dos concursantes lo dan todo y luchan por conseguir el gran bote que asciende hasta los 326.000 euros.

Así ha terminado la rueda

En esta ocasión, Lilit consigue 142 segundos, mientras que Fran se hace con 128 y ambos se enfrentan a ‘La rueda’ en un duelo en el que Lilit ha ido por delante en todo momento.

Lilit ha llevado a cabo un buen concurso y ha reaccionado a su jugada: ‘’Por fin halo ‘La rueda’ sin fallos tontos, para mí es un logro’’, y Carlos Sobera la anima.

Finalmente, Lilit acaba su rueda con 23 aciertos y un fallo y Fran se queda atrás con 20 aciertos y dos fallos, por lo que Lilit se lleva los 1.2000 euros y él tendrá que luchar por su silla en el próximo programa.

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