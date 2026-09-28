Lilit vence a Fran en 'La rueda' y reacciona a su gran jugada: ''Para mí es un logro''

Después de perder frente a Fran, Lilit se enfrenta a Lautaro por conseguir una silla en 'Rueda la letra'. Finalmente, la concursante se proclama vencedora y tiene la oportunidad de ganar el gran bote.
Lilit y Fran se enfrentan a todas las pruebas con ayuda de los invitados especiales y consiguen aumentar sus segundos en cada una de ellas. Los dos concursantes lo dan todo y luchan por conseguir el gran bote que asciende hasta los 326.000 euros.
En esta ocasión, Lilit consigue 142 segundos, mientras que Fran se hace con 128 y ambos se enfrentan a ‘La rueda’ en un duelo en el que Lilit ha ido por delante en todo momento.
Lilit ha llevado a cabo un buen concurso y ha reaccionado a su jugada: ‘’Por fin halo ‘La rueda’ sin fallos tontos, para mí es un logro’’, y Carlos Sobera la anima.
Finalmente, Lilit acaba su rueda con 23 aciertos y un fallo y Fran se queda atrás con 20 aciertos y dos fallos, por lo que Lilit se lleva los 1.2000 euros y él tendrá que luchar por su silla en el próximo programa.