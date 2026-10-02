¡Allá tú! 02 octubre 2026

La concursante de Araba rechaza una oferta de 4.224 euros para perseguir los 25.000 que siguen en el panel. Acompañada por su hermana, se acuerda de su madre antes de tomar la decisión que cambia su jugada.

Mari Jose ha llegado a ‘¡Allá tú!’ con espíritu aventurero, un negocio de comida preparada y ganas de llevarse un dinero que le vendría muy bien para su proyecto. La empresaria de Araba, madre de dos hijos, ya había coincidido con Juanra Bonet años atrás en otro concurso. Esta vez, acompañada por su hermana, ha tenido que enfrentarse a una pregunta bastante menos sencilla de lo que parece: ¿asegurar lo que ofrece la banquera o seguir abriendo cajas? Su jugada no ha comenzado precisamente de cara y, sin los grandes premios en el panel, los 25.000 euros se han convertido en su gran esperanza. Pero perseguirlos exigía aceptar un riesgo: si aparecían en otra caja, el margen para negociar iba a desaparecer. Una oferta de 4.224 euros y una decisión pensando en su madre La banquera ha puesto sobre la mesa 4.224 euros, una cantidad que ha llevado a Mari Jose a pedir consejo a sus compañeros. Rafa le ha recordado que los 25.000 eran el premio que buscaban, pero que las demás cantidades eran muy bajas. Ginés también ha insistido en que valorara si la oferta podía ayudarla y si le compensaba correr el riesgo.

“Realmente el dinero me hace falta”, ha reconocido la concursante. La decisión no estaba nada clara: miraba las cajas, expresaba sus dudas y hasta ha pedido permiso para levantarse mientras intentaba ordenar sus ideas. Entonces ha llegado la pregunta más personal de la tarde: “¿Qué diría mamá?”. Al pensar en lo que habría hecho su madre, Mari Jose ha encontrado el impulso para seguir adelante. “Trituro”, ha anunciado finalmente, renunciando a la oferta para abrir otras dos cajas. Los 25.000 euros desaparecen y Mari Jose elige las comunidades La apuesta no ha salido como esperaba. En esa ronda ha desaparecido el premio de 25.000 euros y su reacción lo ha dicho todo: “No puede ser”. La posibilidad de conseguir el dinero que buscaba se había esfumado. “Nunca he ganado a ningún juego”, ha lamentado. Pero todavía quedaba una oportunidad. Con el euro, la brocha y los 100 euros como últimas opciones del panel, la banquera le ha planteado elegir entre escuchar una oferta “bastante ridícula” o jugar a las comunidades. Mari Jose no ha necesitado darle demasiadas vueltas: “A las comunidades, claro”.

Mari Jose tritura una oferta de 4.224 euros y se arriesga hasta el final.