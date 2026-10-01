¡Allá tú! 01 octubre 2026

El concursante valenciano se apoya en su familia y en sus compañeros para tomar decisiones, pero acaba marcando su propio límite ante una nueva oferta de la banquera.

En ‘¡Allá tú!’, una hoja con los números de la familia puede servir para elegir cajas, pero decidir cuándo dejar de abrirlas ya es otra historia. Dani, de Valencia, llega a la recta final de su jugada acompañado por su suegro, con las elecciones de su suegra y con ganas de seguir tentando a la suerte. Aunque, entre oferta y oferta, también encuentra tiempo para hablar de quienes más quiere. La banquera le plantea una posibilidad que cambia el rumbo del concurso: sustituir su caja por otra. Dani acepta y entrega la número 12 para quedarse con la 6, la de Ginés. Una elección con varios motivos: ese número aparece al final de la lista de su suegra, coincide con el cumpleaños de su hija y, además, pertenece a uno de los compañeros con los que más ha conectado. “Me lo voy a llevar para siempre”, asegura sobre Ginés. Así que, entre números y cariño, toma la decisión: “La cambio por él y que sea lo que sea”.

Dani presume de pareja: “Me enamoré el primer día” Las siguientes aperturas llegan entre despedidas cariñosas y alguna declaración que vale más que cualquier oferta. Cuando Alba le dice que lo mejor ya lo tiene en casa, Dani no duda en darle la razón. “Para mí, tengo la mejor novia del mundo”, afirma antes de destacar lo mucho que le cuida y lo cariñosa, empática y respetuosa que es con él. Su historia comenzó cuando él trabajaba en una pescadería y ella vendía perfumes. Entre miradas y visitas, el flechazo fue inmediato: “Me enamoré el primer día”. Después llegaron esas conversaciones en las que las horas pasan sin darse cuenta. Tres años más tarde, asegura que sigue sintiendo lo mismo. Un péndulo y una caja negra de 12.676 euros Dani también busca una ayuda un tanto particular para averiguar qué esconde su nueva caja. Como él y su pareja creen en las energías y las supersticiones, pide a Pilar que se acerque con su péndulo. La compañera interpreta que podría haber una cantidad verde, aunque introduce una prudente condición: lo cree “al 50%” y no se hace responsable. Dani acepta el pronóstico con humor: “Yo me fío de tu 50%”.

El péndulo de Pilar pronostica que la caja de Dani tiene una cartulina verde en su interior.