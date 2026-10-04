Fran logra una ronda final de infarto y adelanta a Lilit 'in extremis'

‘La Rueda’ de este domingo ha vuelto a dejar grandes momentazos. Fran, que llevaba dos programas consecutivos sin lograr la victoria , ha recuperado el liderazgo tras una ronda final de infarto .

En esta ocasión, el bote de ‘Rueda la letra’ era de, nada más y nada menos que, 362.000 euros, una cantidad con la que cualquiera de los dos concursantes podría hacer realidad sus sueños.

Pese a que Fran no atravesaba por uno de sus mejores momentos en el programa de Carlos Sobera, el asturiano ha sabido darle la vuelta a la situación acertando más palabras que su rival pese a que prácticamente todas ellas han sido en los últimos segundos de su participación.

Fran recupera su silla en la mesa de ‘Rueda la letra’

Con esta victoria, Fran logra permanecer en el programa y será Lilit quien tenga que enfrentarse a un nuevo aspirante en el próximo programa de ‘Rueda la letra’.