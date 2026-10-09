Raúl y Fran intentan conseguir el bote de 392.000 euros en una rueda cargada de tensión

Después de perder contra Fran en el programa anterior de 'Rueda la letra' , Raúl se ve las caras con Aitana en la primera prueba , a quien logra vencer y quedarse con la silla en el concurso.

Fran y Raúl vuelven a enfrentarse en todas las pruebas y lo dan todo con la ayuda de los invitados especiales para intentar conseguir el máximo de segundos posibles para ‘La rueda’.

Así ha terminado la rueda

Después de llevar a cabo todas las pruebas, Raúl y Fran se enfrentan a ‘La rueda’ para intentar llevarse el gran bote que llega hasta los 392.000 eurazos.

Raúl ha conseguido hacerse con 119 segundos y Fran consigue 129 segundos, por lo que este elige el sobre para su prueba y Raúl se queda con el sobrante.

Raúl y Fran han luchado hasta el final, pero el veterano ha ido por delante en todo momento y Raúl se ha ido quedando atrás.

Finalmente Fran ha acabado ganando con 20 aciertos y cinco fallos y Raúl, por su parte, se ha quedado atrás con 12 aciertos y dos fallos.

Por lo que Fran se lleva los 1.200 euros y Raúl tendrá que luchar por su silla en el próximo programa.

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