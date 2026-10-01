Fran se la juega y comete tres importantes fallos que marcan su rueda

Al inicio del programa, Lilit se enfrenta a Arantxa por conseguir la silla en 'Rueda la letra' después de perder contra Fran en el anterior programa. La veterana acaba venciendo y se enfrenta a Fran para tratar de hacerse con el gran bote de 344.000 euros.

Los concursantes afrontan todas las pruebas con la ayuda de los invitados especiales y consiguen acumular segundos hasta llegar a ‘La rueda’ para intentar llevarse el gran bote de la tarde.

Así ha terminado la rueda

Después de superar todas las pruebas, Lilit consigue 134 segundos y Fran se hace con 107, un número más bajo de lo que está acostumbrado normalmente el concursante.

Lilit ha comenzado muy bien, pero Fran ha decidido arriesgar desde el principio y comete el primer fallo en la tercera letra, pero continúa arriesgando y comete dos más, mientras que Lilit sigue libre de ellos.

Finalmente, a Fran se le acaba el tiempo y acaba su rueda con 17 aciertos y 3 fallos, y Lilit sigue jugando sola y acaba con 20 aciertos y ningún fallo.

Por lo que Lilit se lleva los 1.200 euros y Fran tendrá que luchar por su silla en el próximo programa.

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