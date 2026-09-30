Lilit se queda sin tiempo en 'La rueda' y Fran continúa imparable

Fran vuelve a enfrentarse a una concursante principiante para intentar conseguir su silla en 'Rueda la letra'. El veterano lo consigue y se enfrenta a Lilit para tratar de hacerse con el gran bote de 338.000 euros.

Lilit y Fran, con la ayuda de los invitados especiales, lo dan todo en cada una de las pruebas y consiguen acumular segundos antes de llegar a la gran prueba final.

Así ha terminado la rueda

Después de varios duelos de infarto, Lilit consigue 109 segundos, mientras que Fran se hace con 146 y ambos se enfrentan a ‘La rueda’ en una tensa competición.

Lilit ha empezado cogiendo carrerilla, pero Fran la ha alcanzado y finalmente ella se ha quedado atrás con 17 aciertos y dos fallos, mientras que él ha conseguido 20 aciertos y un fallo.

Por lo que Fran se lleva los 1.200 euros y Lilit tendrá que luchar por su silla en el próximo programa.

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