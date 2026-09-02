Maica Benedicto ha presentado a su nueva ilusión a través de su canal de Infinity ‘ Obvio Microbio by Maica Benedicto ’. Tras ser pillados en Ibiza este verano y salir a la luz su relación con Juan Faro , la ganadora de ‘Supervivientes 2026’ ha mostrado a Jordan, el perro de su nueva relación que ha llegado a su vida y que la ha conquistado por completo.

La influencer no puede evitarlo. Se le ilumina la cara al tener en brazos a este cachorro al que hace tan solo unas semanas daba la bienvenida Juan Faro y que desde ese momento se convertía en la estrella de sus redes. “Vine al mundo para no dejar solo a este que veis en las fotos. Le acompañaré en todas sus aventuras, deportes”, escribía el empresario y exmiembro de la Policía Nacional para presentar oficialmente a su nuevo amigo.

Y ahora no solo acompaña al influencer, sino también a Maica Benedicto, tal como ella misma ha enseñado a través de su canal. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’, que hace poco se enfrentaba directamente a las críticas tras conocerse su relación con Juan Faro, ha encontrado en Jordan mucha luz y amor.

Outfits y un inconveniente con Jordan

“Es un ángel”, ha calificado Maica Benedicto a Jordan, el perro salchicha de color marrón chocolate y con manchas que la tiene por completo enamorada. Sin reparos le ha convertido en el protagonista de su vídeo junto con los distintos outfits que ha enseñado. Y, no ha podido evitar derretirse al ver cómo posa a la cámara y ni se inmuta en sus brazos o con sus besos y cariños.

Recalcando que “no da problemas” porque tiene un carácter buenísimo, sí que ha contado la influencer un accidente que ha tenido con él, aunque ha resultado ser una divertida anécdota. Pese a cuidar con mimo cada uno de sus estilismos, Maica Benedicto ha tenido “un inconveniente con su outfit” porque cuando salía a tomar algo, el pequeño Jordan la ha vomitado encima.