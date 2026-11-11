Los sindicatos y la patronal, en las antípodas también a la hora de valorar el seguimiento de la huelga general: los datos apuntan que fue muy dispar entre sectores

Los sindicatos convocantes de la huelga general del 11N hablan de un éxito mayor del esperado tras la jornada de ayer, mientras que la patronal asegura que ha sido un "fracaso". Frente a ello, y ante esas dos valoraciones radicalmente opuestas, lo que los datos recogen es un seguimiento muy dispar, siendo apoyada sobre todo por sectores altamente sindicalizados.
Según los sindicatos, el seguimiento fue del 40% en comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha, y del 75% en territorios como Andalucía. Por sectores, donde más éxito tuvo fue en la industria y en los puertos, con un seguimiento de hasta el 90%.
Mientras, en lo relativo a la movilidad, se cancelaron el 4% de los AVE y Larga Distancia y el 10% de Cercanías y Media Distancia. Además, en los aeropuertos se cancelaron el 7% de las operaciones; más de 300 vuelos, como informa Noticias Cuatro.
Las cifras de los sindicatos sobre el seguimiento de la huelga general del 11N
Según los últimos datos de UGT, la huelga registró un seguimiento de entre el 25,4% y el 95% en función del sector de actividad. Entre los sectores con más seguimiento, apuntan, destaca la industria de alimentación, especialmente la cárnica, con un 95% de participación, seguida de los puertos, la seguridad y la automoción, con un 90% en cada uno de ellos.
Además, destacan también el sector del transporte ferroviario y las comunicaciones, ambos con un 85%, así como la recogida de residuos sólidos urbanos, con un 82%.
En la industria siderometalúrgica el seguimiento alcanzó el 80%, mientras que en la industria químico-textil y de la piel se situó en el 75%, según UGT.
Por su parte, el sindicato señala que el transporte aéreo registró un 70% de participación; los sectores de energía, construcción y minería alcanzaron el 65%; la hostelería y el turismo, el 61,9%, y el comercio, el 60%.
En los servicios públicos, la enseñanza registró un seguimiento del 50%, mientras que en la sanidad y los servicios sociosanitarios se situó en el 38%. En las administraciones públicas, los porcentajes fueron del 35,54% en la Administración local, del 34,2% en la autonómica y del 31% en la Administración General del Estado.
En el sector financiero, los seguros y las oficinas, la participación alcanzó el 50,09%, frente al 25,4% registrado en la banca. Por su parte, el sector postal contabilizó un seguimiento del 35,04%.
Junto a todo ello, desde el sindicato aplauden las manifestaciones que pusieron fin a la jornada, asegurando que reunieron a "millones de personas trabajadoras" por todo el país, lo que "demuestra el respaldo de la ciudadanía a la huelga general".
La CEOE habla de un “fracaso” de huelga general con datos “clarísimo”
Frente a ello, con datos en las antípodas de los referidos por el sindicato, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cifra el seguimiento por debajo del 5%, calificando la huelga general directamente de “fracaso”.
"Nosotros la valoramos en el ámbito empresarial como un fracaso, lo digo con toda claridad, y los datos son clarísimos. Los datos de nuestras organizaciones territoriales, de nuestras organizaciones sectoriales, rondan de media un 5%", ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación este jueves a la entrada de la Asamblea General de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique).
En ese sentido, sostiene que un dato "objetivo" es el de Red Eléctrica, que apunta a que el consumo energético cayó en torno a un 2,5%.
No obstante, respecto a las motivaciones de la huelga general, Garamendi ha manifestado que desde la entidad que lidera "también plantean el problema de la vivienda": "Es un problema de España, claro que es, pero eso lo que hace es pensar cuántas casas no se han hecho y habría que haber hecho, cuántas habrá que hacer y cómo las distintas instituciones públicas se tienen que organizar para ver cómo se soluciona este tema", ha señalado.
Además, preguntado por si cree que la cuestión de la vivienda tiene relación con una realidad de sueldos bajos, Garamendi ha reconocido esta problemática.
"Sí, pero para eso hay que hablar de productividad, de competitividad, de absentismo y de deflactación de la tarifa del IRPF porque el Estado se ha quedado con 19.000 millones de euros que deben estar en el bolsillo de los trabajadores", ha contestado, apostillando que, aun así, "están ahí para hablar con los sindicatos".