Los sindicatos y la patronal, en las antípodas también a la hora de valorar el seguimiento de la huelga general: los datos apuntan que fue muy dispar entre sectores

Los sindicatos convocantes de la huelga general del 11N hablan de un éxito mayor del esperado tras la jornada de ayer, mientras que la patronal asegura que ha sido un " fracaso" . Frente a ello, y ante esas dos valoraciones radicalmente opuestas, lo que los datos recogen es un seguimiento muy dispar , siendo apoyada sobre todo por sectores altamente sindicalizados.

Según los sindicatos, el seguimiento fue del 40% en comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha, y del 75% en territorios como Andalucía. Por sectores, donde más éxito tuvo fue en la industria y en los puertos, con un seguimiento de hasta el 90%.

Mientras, en lo relativo a la movilidad, se cancelaron el 4% de los AVE y Larga Distancia y el 10% de Cercanías y Media Distancia. Además, en los aeropuertos se cancelaron el 7% de las operaciones; más de 300 vuelos, como informa Noticias Cuatro.

Las cifras de los sindicatos sobre el seguimiento de la huelga general del 11N

Según los últimos datos de UGT, la huelga registró un seguimiento de entre el 25,4% y el 95% en función del sector de actividad. Entre los sectores con más seguimiento, apuntan, destaca la industria de alimentación, especialmente la cárnica, con un 95% de participación, seguida de los puertos, la seguridad y la automoción, con un 90% en cada uno de ellos.

Además, destacan también el sector del transporte ferroviario y las comunicaciones, ambos con un 85%, así como la recogida de residuos sólidos urbanos, con un 82%.

En la industria siderometalúrgica el seguimiento alcanzó el 80%, mientras que en la industria químico-textil y de la piel se situó en el 75%, según UGT.

Por su parte, el sindicato señala que el transporte aéreo registró un 70% de participación; los sectores de energía, construcción y minería alcanzaron el 65%; la hostelería y el turismo, el 61,9%, y el comercio, el 60%.

En los servicios públicos, la enseñanza registró un seguimiento del 50%, mientras que en la sanidad y los servicios sociosanitarios se situó en el 38%. En las administraciones públicas, los porcentajes fueron del 35,54% en la Administración local, del 34,2% en la autonómica y del 31% en la Administración General del Estado.

En el sector financiero, los seguros y las oficinas, la participación alcanzó el 50,09%, frente al 25,4% registrado en la banca. Por su parte, el sector postal contabilizó un seguimiento del 35,04%.