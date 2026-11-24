El periodista y escritor Carlos del Amor , distinguido en 2026 con el Premio Nacional de Periodismo Cultural concedido por el Ministerio de Cultura , publica su sexto libro, ‘Amarte. Cuando amor y arte se dan la mano’ (Espasa). En este nuevo ensayo en el que recorre treinta y tres obras artísticas para reflexionar sobre las múltiples dimensiones del afecto y el desamor. A través de esta publicación, el autor explora las historias humanas, tensiones y pasiones tras los cuadros, reafirmando su compromiso con la divulgación cultural.

Su labor informativa en RTVE ha caminado de forma paralela a una dilatada producción literaria que se inició con ‘La vida a veces’ (2013) y continuó con novelas como ‘El año sin verano’ (2015), ‘Confabulación’ (2017) y ‘Una dama desconocida’ (2025). Asimismo, cultivó el ensayo divulgativo sobre arte con ‘Emocionarte. La doble vida de los cuadros’, galardonado con el Premio Espasa de Ensayo en 2020, y Retratarte (2022). En estos títulos, el periodista combina la recreación narrativa de las escenas con la contextualización histórica y biográfica de los artistas.

En una entrevista con Noticias Cuatro, el periodista ha defendido que la cultura debe integrarse en la vida cotidiana de las personas como un refugio fundamental en momentos de incertidumbre. Para el autor, la labor del periodismo cultural consiste en dar voz a los creadores y rescatar las historias extraordinarias que suceden en lo cotidiano. “La cultura no es un extra, tiene que formar parte del ADN del ciudadano”, explica.