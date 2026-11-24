Cameron Balser es un hombre de 35 años y ha decidido combatir su depresión al más puro estilo Forrest Gump. Durante 42 días, este hombre ha recorrido 118 kilómetros diarios, unas 15 horas cada jornada. Desde California a Nueva York, amigos y seguidores se sumaron por tramos a este nuevo récord que ha conseguido este hombre, como informan en 'Noticias Cuatro'.
Este estadounidense de 35 años ha conseguido una hazaña extraordinaria y ha logrado recorrer los 4.935 kilómetros que separan San Francisco de Nueva York corriendo en tan solo 41 días. Durante el recorrido, completó una media de 118 kilómetros diarios, dedicando alrededor de 15 horas al día a correr, explican en ‘Noticias Cuatro’.
Cameron Balser ha batido un récord que llevaba nada más y nada menos que 10 años sin superarse. Su esfuerzo ha llamado la atención de numerosas personas, entre ellas amigos y seguidores que decidieron acompañarlo durante diferentes tramos del recorrido.
Detrás de esta aventura hay una historia personal que ha llevado al propio Cameron Balser a realizar este reto. En 2017, Balser tuvo que ingresar en un centro de salud mental debido a una depresión y a graves pensamientos suicidas. Desde entonces, correr se ha convertido en una parte fundamental de su recuperación.
Esta no es la primera vez que realiza un desafío de este tipo. En 2024 consiguió recorrer 18.000 kilómetros dando la vuelta a Estados Unidos en solitario. Además de superar sus propios límites, Balser ha aprovechado este último reto para recaudar fondos destinados a la Fundación que le ayudó a salir adelante durante uno de los momentos más difíciles de su vida.
Como mencionan en ‘Noticias Cuatro’, su historia recuerda a la de Forrest Gump, el famoso personaje de cine que decidió cruzar Estados Unidos corriendo. Sin embargo, este caso, Cameron Balser ha demostrado que su carrera tiene como motivo superarse a sí mismo y a la depresión que ha estado arrastrando durante todos estos años.
Hay que recordar que en España disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.
La iniciativa de Cameron Balser coincide con los estudios llevados a cabo por los expertos en los que se asegura que el ejercicio físico ayuda a los problemas de salud mental. Ejemplo de ello es un trabajo publicado en el ‘British Journal of Sports Medicine’ realizado por la James Cook University (Australia), en el que se analiza si el ejercicio puede aliviar la depresión y la ansiedad.
El estudio se ha centrado en el ejercicio aeróbico como correr, nadar y bailar, y la conclusión principal es que puede ser muy eficaz para aliviar los síntomas de la depresión y la ansiedad, tra realizar una revisión general y una síntesis de datos de la evidencia disponible.
Si bien el ejercicio supervisado y en grupo puede ser mejor para reducir la depresión, el ejercicio de menor intensidad y más corto (hasta 8 semanas) puede ser mejor para aliviar la ansiedad. Pero todas las formas de ejercicio son tan buenas o mejores que la medicación y las terapias de conversación, independientemente de la edad o el sexo, indican los resultados.