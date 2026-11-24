Noticias Cuatro 24 noviembre 2026

Cameron Balser es un hombre de 35 años y ha decidido combatir su depresión recorriendo Estados Unidos en 41 días.

Cameron Balser es un hombre de 35 años y ha decidido combatir su depresión al más puro estilo Forrest Gump. Durante 42 días, este hombre ha recorrido 118 kilómetros diarios, unas 15 horas cada jornada. Desde California a Nueva York, amigos y seguidores se sumaron por tramos a este nuevo récord que ha conseguido este hombre, como informan en 'Noticias Cuatro'.

Este estadounidense de 35 años ha conseguido una hazaña extraordinaria y ha logrado recorrer los 4.935 kilómetros que separan San Francisco de Nueva York corriendo en tan solo 41 días. Durante el recorrido, completó una media de 118 kilómetros diarios, dedicando alrededor de 15 horas al día a correr, explican en ‘Noticias Cuatro’. Depresión y a graves pensamientos suicidas Cameron Balser ha batido un récord que llevaba nada más y nada menos que 10 años sin superarse. Su esfuerzo ha llamado la atención de numerosas personas, entre ellas amigos y seguidores que decidieron acompañarlo durante diferentes tramos del recorrido. Detrás de esta aventura hay una historia personal que ha llevado al propio Cameron Balser a realizar este reto. En 2017, Balser tuvo que ingresar en un centro de salud mental debido a una depresión y a graves pensamientos suicidas. Desde entonces, correr se ha convertido en una parte fundamental de su recuperación. Esta no es la primera vez que realiza un desafío de este tipo. En 2024 consiguió recorrer 18.000 kilómetros dando la vuelta a Estados Unidos en solitario. Además de superar sus propios límites, Balser ha aprovechado este último reto para recaudar fondos destinados a la Fundación que le ayudó a salir adelante durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

41 días para cruzar EEUU corriendo, la iniciativa solidaria de un hombre para combatir su depresión