El 5 de octubre de 2021 transformó para siempre la vida de Ángel Gómez Merino. Hasta esa fecha, su día a día transcurría en la estabilidad del sector financiero tras haber estudiado ADE y Derecho. Sin embargo, el fallecimiento repentino de su hermana pequeña, Paloma , a los 23 años a causa de un fallo multiorgánico , derribó todos sus planes y lo confrontó con el vacío del duelo.

Tras meses de intenso dolor físico y emocional, Ángel comprendió que el duelo no es un proceso con atajos ni trucos, sino una emoción constante con la que se aprende a convivir. Decidido a vivir por los dos, dejó su empleo fijo y financió con sus ahorros la creación de 'La Lista': un inventario de 510 sueños y metas -cifra elegida en homenaje a la fecha de la pérdida (5/10)- para exprimir la vida antes de morir.

Lejos de paralizarse ante retos complejos o desconocidos, el creador de contenido sostiene que la aprehensión ante lo nuevo debe reinterpretarse. “Los miedos son una brújula que te indica dónde está lo que te importa”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro. Bajo esta premisa, ha superado más de un centenar de objetivos, que van desde bucear entre dos placas tectónicas en la falla de Silfra (Islandia) hasta cantar junto a Dani Martín o llevar a sus amigos a jugar al WiZink Center.

Para Ángel, aunque nadie puede decidir la duración de su existencia, sí está en manos de cada persona determinar su intensidad. “No puedo controlar cuánto alargo la vida, pero sí cuánto la ensancho”, reflexiona al defender que la actitud diaria marca la diferencia.