La España vaciada sigue siendo un problema que las campañas electorales no están teniendo en cuenta de cara a las votaciones muchos partidos políticos. Su voto, tiene mucho más peso en los resultados de las elecciones generales, según explica Noticias Cuatro.

Sin embargo, los programas electorales tiene más que ver con la España rural, ya que uno de sus principales temas son la futura reforma de la Política Agraria Común, el desarrollo del mundo rural y los precios de la cesta de la compra, son algunas de las cuestiones que recogen los programas de los principales partidos de cara a las elecciones.

El PP incluye en su programa un capítulo específico de propuestas para el mundo rural, en el que destaca el impulso de un pacto nacional que “abarcará la agricultura, la ganadería, la pesca, los montes y sus cadenas de valor, se acordará con sus protagonistas y con las administraciones y contará con el respaldo del Congreso”.

El principal partido en el Gobierno actual promete un nuevo mecanismo que garantice incorporar la perspectiva rural en las leyes, la promoción de bancos de tierras y la necesidad de luchar por una Política Agraria Común (PAC) “fuerte, suficiente y orientada a quienes viven del campo”.

Mientras que Vox centra su estrategia en el rechazo al recorte de las ayudas de la PAC, la lucha contra la "competencia desleal" de Marruecos -impidiendo la renovación de su acuerdo con la Unión Europea-, un Pacto Nacional del Agua y la autorización de todas las materias activas de fitosanitarios de uso excepcional.

Y la nueva coalición, heredera del movimiento Sumar y otros grupos de izquierdas, apuesta por fijar precios máximos en la cesta básica de alimentos y avanzar en la sostenibilidad del sector primario, a lo que dedica un capítulo.

Los municipios más pequeños de las diferentes comunidades autónomas de España parece que han perdido protagonismo durante esta campaña electoral, ya que ningún partido ha mencionado nada sobre el problema que sufren muchas zonas en el país acerca de la despoblación.