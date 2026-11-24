El Black Friday es, para muchos comercios, un auténtico viernes negro, sobre todo para los más pequeños. Asumen que no pueden competir contra los agresivos descuentos de las grandes superficies y las ofertas online. Por eso, muchos locales y comercios de barrio han decidido plantarse ante esta lluvia de rebajas , como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

Desde el escaparate, ya dejan clara su postura: menos Black y más barrio. Los dueños de estos locales explican a las cámaras de ‘Noticias Cuatro’ que los pequeños negocios “no pueden competir contra los grandes comercios". Como ellos mismos explica, no pueden hacer descuentos tan agresivos en un día, pero tampoco quieren.

La denuncia del pequeño comercio

Muchos de ellos tiran de ingenio y desarrollan nuevas estrategias para llamar la atención del público. Ejemplo de ello son los regalos o premios que muchos pequeños negocios dan a sus clientes. Los locales justifican esta negativa al Black Friday diciendo que valoran su trabajo y que no compiten en precios, sino en la calidad del servicio que ofrecen.

El comercio local ha lamentado que el adelanto de las compras navideñas por el 'Black Friday', que tendrá lugar el próximo viernes 27 de noviembre, "paraliza las ventas de noviembre" porque los clientes posponen su compras y solo acuden a los establecimientos a mirar y a preguntar si habrá descuentos.

Así lo ha explicado la presidenta de la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), Carolina Domingo, quien ha señalado que el sector local se ve arrastrado a participar en una campaña que "desgraciadamente no gusta", pero a la que les "obligan a jugar".

Los consejos de Consumo

Por su parte, la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo de la Conselleria de Salud ha aconsejado comprobar los precios originales de los productos para asegurarse de que los descuentos anunciados de cara al 'Black Friday', el próximo 27 de noviembre, son reales.

La Conselleria ha explicado este viernes en un comunicado que, en el caso de comprar por internet, es recomendable comprobar la identidad del vendedor y la seguridad de las páginas web, y ha recordado que las ofertas y los descuentos "no reducen los derechos de los consumidores".