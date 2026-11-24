Tragedia en la ciudad cántabra de Santander. Un coche que se había dado a la fuga ha arrollado a dos operarios, dos jóvenes que eran hermanos, y que instalaban el alumbrado navideño en Santander. Uno de ellos ha muerto y el otro está muy grave , como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

En pleno centro de Santander, ya de madrugada, una persona graba móvil en mano la escena minutos después de lo ocurrido. En las imágenes se ve el coche destrozado del conductor que huía de la Policía y el brazo de la grúa, a gran altura, en la que los dos jóvenes, hermanos, ponían las luces de Navidad durante la noche para no entorpecer el tráfico.

El terrible accidente

El trágico suceso tuvo lugar a la salida del túnel de la calle Burgos sobre las 0.40 horas cuando un coche, que se había dado a la fuga en la Calle Castilla después de que la Policía Local le diese el alto por circular sin luces, chocó contra el camión en el que los jóvenes estaban trabajando.

El operario fallecido estaba dentro del cajón colocando la iluminación navideña. Debido al impacto, cayó del mismo y murió en el momento. El otro empleado fue arrollado y acabó debajo del camión. El hermano mayor, de 25 años, fue el que murió en el lugar. El otro, de 22 años, fue trasladado al hospital en estado grave.

El conductor, de 43 años, con antecedentes policiales, a quien los agentes le habían dado el alto varias calles atrás por conducir sin luces, fue detenido. El hombre dio positivo en alcohol y drogas. Un terrible suceso que golpea de lleno a la familia de los dos jóvenes operarios y empaña de tragedia el encendido de luces de Navidad en la capital cántabra.

Tras el accidente, los ciudadanos de Santander se han mostrado totalmente conmocionados por la muerte de este joven de 25 años: "Demencial, que quieres que te diga, borracho y drogado, qué bien". “El mundo es así, hay gente que no tiene mucho conocimiento y luego las consecuencias, son las que son", lamentaba a las cámaras ‘Noticias Cuatro’ otro de los ciudadanos.

La alcaldesa, con la familia de los jóvenes

Por su parte, la alcaldesa, Gema Igual, se encuentra en estos momentos en el Hospital Valdecilla con la familia de los jóvenes, que se ha trasladado desde otra comunidad autónoma donde residía.

Desde el Consistorio han trasladado su "pesar" y "dolor" por esta tragedia, al tiempo que han pedido "máximo respeto" y "prudencia" ante lo sucedido.