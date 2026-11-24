La asociación de víctimas de la violencia de género La Volaera ha organizado un acto de concienciación en el que ha representado las tumbas de las 89 víctimas de esta lacra en España en 2026, con sus nombres y apellidos, una por cada una de las víctimas de esta lacra. Victoria Eugenia Pérez , 52 años, ha recordado a Noticias Cuatro cómo los abusos de su padre contra ella y contra su madre la han perseguido como una pesadilla desde que tiene uso de razón.

Ante el Ayuntamiento de Granada, han recreado un cementerio que ha dejado sin palabras a muchas de las personas que se han acercado con la curiosidad de saber qué representaban.

"Rompía todo lo que pillaba, nos tiraba la comida, nos gritaba, nos maltrataba física y sexualmente", cuenta muy afectada. Ella sigue con una herida abierta de por vida porque su madre, ya fallecida, nunca denunció.

"Ella me decía que quisiera mi padre, que no era malo. ¿Qué me iba decir? Si la pobre no tenía nada, no podíamos ir a salir de allí", relata.

47 mujeres han perdido al vida por violencia machista en 2026 y 38 niños han quedado huérfanos

Aunque los feminicidios están descendiendo, lo hacen la mitad de lo que lo hacen los homicidios en general. 47.000 mujeres son asesinadas a manos de su pareja o un familiar en el mundo en el último año. Son 129 cada día y cinco cada hora.