Así ha sido el seguimiento de la huelga del 11N en España: altercados y piquetes a primera hora y denuncia de violencia policial

La jornada de huelga general de este miércoles 11 de noviembre ha comenzado a medianoche con barricadas y piquetes en varios puntos de España. Los huelguistas han cortado los accesos a los principales centros de distribución y transporte, como informan en ‘Noticias Cuatro’.
Los sindicatos denuncian que la Policía se ha excedido en algunas protestas y ha utilizado gas pimienta contra los manifestantes. En Cataluña, los manifestantes han cortado algunas de las principales vías de Barcelona. Con todo esto, al menos 40 detenidos y 476 incidencia han sido registrados en todo el país hasta media mañana.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha informado de que la Policía Nacional y la Guardia Civil han registrado 476 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general desde las 22.00 horas del martes hasta las 11.00 horas del 11N, en las que ambos cuerpos han practicado un total de 26 detenciones.
Pasada la medianoche ya comenzaban los primeros choques entre los piquetes y la Policía en diferentes puntos de España como Mercamadrid, Mercamálaga y en MercaValencia.
También se han vivido momentos de tensión en los centros neurálgicos del trasporte y la industria, como en algunas cocheras de autobuses de Madrid o en el Metro de Granada.
Los piquetes y los manifestantes han cortado puntualmente algunas de las carreteras críticas del territorio español. Una de ellas ha sido la M-30 de Madrid o en las rondas de Barcelona, con los consiguientes atascos.
Suma y sigue. La caballería policial se ha tenido que desplegar en una sede de Correos y, también, han tenido que acudir a varios centros educativos donde estudiantes han levantado barricadas, una de ellas en la Universidad de Barcelona. Además, también se han vivido piquetes que han intentado evitar la apertura de algunos supermercados.
Las detenciones se han realizado por la quema de contenedores y pintadas, como ha ocurrido en Málaga con cuatro arrestados, o por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, con un detenido en La Rioja.
La huelga ha dejado diferentes incidentes y quejas por "violencia policial", como la denunciada por los sindicatos en Mercamadrid, donde los agentes han recurrido al gas pimienta, o en el Metro de Granada.
Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se han desplegado en zonas como la Gran Vía de Madrid, donde algunos comercios han cerrado en algunos momentos de la mañana en previsión de posibles altercados.
IU ha denunciado la "represión policial inaceptable" en las primeras horas de huelga general, señalando que hay huelguistas que han sido "agredidos, multados y detenidos de manera injustificada".
La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una instrucción para que las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil planificaran los dispositivos necesarios que permita las protestas en el marco de la huelga general, pero impidiendo barricadas o "piquetes que utilicen la violencia".
La orden de Interior es garantizar la seguridad en infraestructuras críticas, así como en polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales.