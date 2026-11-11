Noticias Cuatro 11 noviembre 2026

La jornada de huelga general de este miércoles 11 de noviembre ha comenzado a medianoche con barricadas y piquetes en varios puntos de España.

La jornada de huelga general de este miércoles 11 de noviembre ha comenzado a medianoche con barricadas y piquetes en varios puntos de España. Los huelguistas han cortado los accesos a los principales centros de distribución y transporte, como informan en ‘Noticias Cuatro’.

Los sindicatos denuncian que la Policía se ha excedido en algunas protestas y ha utilizado gas pimienta contra los manifestantes. En Cataluña, los manifestantes han cortado algunas de las principales vías de Barcelona. Con todo esto, al menos 40 detenidos y 476 incidencia han sido registrados en todo el país hasta media mañana. Por su parte, el Ministerio del Interior ha informado de que la Policía Nacional y la Guardia Civil han registrado 476 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general desde las 22.00 horas del martes hasta las 11.00 horas del 11N, en las que ambos cuerpos han practicado un total de 26 detenciones. Las primeras horas de la huelga Pasada la medianoche ya comenzaban los primeros choques entre los piquetes y la Policía en diferentes puntos de España como Mercamadrid, Mercamálaga y en MercaValencia. También se han vivido momentos de tensión en los centros neurálgicos del trasporte y la industria, como en algunas cocheras de autobuses de Madrid o en el Metro de Granada. Carreteras y vías cortadas Los piquetes y los manifestantes han cortado puntualmente algunas de las carreteras críticas del territorio español. Una de ellas ha sido la M-30 de Madrid o en las rondas de Barcelona, con los consiguientes atascos.

Así ha sido el seguimiento de la huelga del 11N en España: altercados y piquetes a primera hora y denuncia de violencia policial