La huelga general del 11 de noviembre: servicios mínimos y condiciones de los trabajadores en el ejercicio de su derecho

España vivirá este 11 de noviembre la primera huelga general en 14 años. De 24 horas , y con el foco puesto en las dificultades de acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y los bajos salarios, se espera su impacto en múltiples servicios, como el del transporte, que ya en la jornada de este martes 10 de noviembre ha vivido múltiples incidencias por la huelga de maquinistas de Renfe.

A ese respecto, se han dispuesto nuevamente servicios mínimos en el tren, con un 75% en el servicio de Cercanías en hora punta, con un 50% el resto del día, así como del 65% en los servicios de media distancia y del 75% en larga y alta velocidad.

De igual modo, como informa Noticias Cuatro, en el sector del transporte aéreo habrá servicios mínimos de entre el 56% y el 85% en las rutas hacia o desde Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y de hasta el 64% en vuelos internacionales.

En los servicios que dependen de las comunidades, como el transporte pero también sanidad y educación, cada gobierno regional ha marcado sus mínimos, por lo que hay mucha diversidad.

Más allá de todo ello, y entre estos servicios mínimos, se ha estipulado que deben abrir el 20% de las gasolineras.

Los servicios mínimos en la huelga general del 11N

Las empresas y trabajadores deben distinguir entre dos tipos de servicios que responden a finalidades diferentes.

- Servicios mínimos: garantizan las prestaciones esenciales para la comunidad y los fija la autoridad gubernativa mediante resolución motivada y proporcionada (decreto, orden ministerial o resolución de servicios mínimos). Pueden aplicarse a empresas públicas o privadas que presten servicios esenciales para la comunidad.

- Servicios de seguridad y mantenimiento: tienen como objetivo proteger a las personas y los bienes, conservar los locales, la maquinaria y las instalaciones y permitir que la actividad pueda reanudarse después de la huelga. Estos pueden ser necesarios en cualquier empresa, aunque no preste un servicio esencial.

Algunos servicios mínimos dependen de la comunidad autónoma. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 80% en la red de Metro de Madrid y que llegarán hasta el 50% para la red de autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).



En el metro deberá circular el 80% de los trenes en horas punta (entre las 07.30 y las 09.30; entre las 14 y las 16 horas y entre las 18 y las 20 horas) y el 50% en las horas valle (el resto del horario).



Por su parte, en Cataluña se contempla un 25% del servicio en las horas punta del transporte público y en los centros de atención primaria (CAP).

Además, más allá de los citados, también habrá servicios mínimos en otros sectores como el eléctrico, dispuestos para garantizar el suministro eléctrico, la seguridad de las personas y la preservación de las instalaciones de cara a la huelga general, atendiendo a los informes emitidos por el operador del sistema (Red Eléctrica) y a las alegaciones tramitadas por empresas y organismos del sector energético.

De igual modo, el Ministerio del Interior determina los servicios mínimos de carácter obligatorio en Correos dependiendo del número de trabajadores de las oficinas.



Por otro lado, en esa línea, también se fijan servicios mínimos del 80% en seguridad privada de servicios esenciales. Entre los sectores afectados se encuentra la administración, espacio, industria nuclear, industria química, instalaciones de investigación, agua, energía, salud, tecnologías de la información y la comunicación, transporte, alimentación, sistema financiero y tributario.

Los trabajadores y su derecho a la huelga

Los trabajadores que estén designados para esos servicios mínimos deben cumplirlos. El resto, no obstante, no tienen que avisar a sus superiores de si van a secundarla, ni pueden ser sancionados por ello.

Lo que sí puede hacer la empresa es luego descontar del salario las horas no trabajadas y la parte correspondiente de complementos y descansos semanales. Lo que no puede hacer es ni contratar a trabajadores externos para sustituir a quienes hacen huelga ni reorganizar la actividad para minimizar los efectos del paro.