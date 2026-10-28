El duro relato de un suboficial de bomberos de Toledo en las labores de rescate por el accidente ferroviario de Urda: “Tenemos que estar preparados mentalmente para dar el 100%”

Un día después del trágico accidente ferroviario de Urda, Toledo , y tras unas horas de incansable trabajo en el lugar del siniestro, en el punto kilométrico 118, Miguel Ángel Muelas , suboficial de bomberos del Consorcio de Toledo , ha relatado el escenario desolador que se encontraron al llegar al terreno, donde un tren AVE de Renfe y un Iryo colisionaron fatalmente dejando, según el último balance, 69 muertos y múltiples heridos, como informa Noticias Cuatro .

Cansado “psicológicamente y físicamente”, tal y como describe, tanto él como sus compañeros no han dejado de trabajar en la zona, tratando de multiplicarse coordinadamente para intentar salvar al mayor número posible de heridos, así como liberar a todos los atrapados entre los amasijos de hierro y los restos de cada convoy.

El accidente ferroviario de Urda y el escenario desolador tras el choque de los trenes

El brutal impacto tuvo lugar a las 8:53 horas del ya aciago miércoles 28 de octubre. Apenas instantes después llegaban las primeras alarmas y los primeros avisos, con los servicios de emergencia movilizándose para acudir hasta el lugar del siniestro, donde también ciudadanos de Urda y de otras localidades cercanas de Toledo se acercaron inmediatamente para tratar de ayudar, sumándose también algunos vecinos junto a los profesionales ante la magnitud de la tragedia.

In situ, la primera inspección visual ya era demoledora: varios vagones, fruto del terrible impacto entre los dos trenes, de más de 425 toneladas en el caso del AVE y de 500 en vacío en el caso del Iryo, habían caído incluso por un terraplén, acrecentando aún más el alcance del brutal choque.

En esos primeros instantes, cruciales, comenzaron los primeros rescates, con los propios pasajeros que habían sobrevivido ayudándose entre ellos en la asistencia de los heridos.

Desde primera hora comenzaba así un trabajo en durísimas condiciones, con múltiples muertos y muchas personas atrapadas por la dañada estructura de los trenes, como ha explicado Miguel Ángel en declaraciones a la SER, donde ha relatado que sus intervenciones se prolongaron también durante el final del día.

“Hemos estado trabajando ya en lo que es la retirada de los dos vagones, con uno que estaba perforando el otro. Intentando retirar todo el amasijo de hierros para intentar recuperar el resto de las personas que todavía permanecían ahí atrapadas”, ha explicado.

Detallando esa operación, ha indicado que se trataba concretamente de “dos vagones volcados lateralmente”, siendo que además de ellos “hay otros dos que están todavía en una posición que ahora, con las grúas de alto tonelaje, se recolocarán de tal forma que se puedan retirar de forma segura”.

Esa siguiente labor, ha apuntado, “ya es más tranquila, en el sentido de que ahí ya se ha trabajado y ahora ya es una parte más puramente técnica de manejo de cargas”, no tan crucial y frenética como la desarrollada para liberar a los atrapados, heridos o fallecidos. No obstante, se debe efectuar de forma segura, tanto para los bomberos como para los gruistas, como subraya, dando cuenta de la carga de los vagones.