El periodo de retorno entre una DANA y otra se está acortando cada vez más: “La clave es la energía latente disponible en el mar Mediterráneo”

Aunque la gota fría es normal en el clima mediterráneo, episodios tan potentes como el del arranque de esta semana con la DANA Adam o el de la tragedia en Valencia de 2024 no se producían tan rápido o con tanta frecuencia. Supuestamente, solían ocurrir más separados en el tiempo, pero ahora se están acortando por el calentamiento tan acusado en el mar Mediterráneo.

De este modo, en solo dos años, imágenes similares se repiten: fortísimas inundaciones con ríos desbordados, calles anegadas, coches arrastrados por las riadas y negocios y viviendas inundadas.

En 20024 lo peor golpeó en el interior de Valencia. Ahora ha sido en la costa, cebándose especialmente el temporal con el litoral sur de Valencia y norte de Alicante. No obstante, los acumulados de agua han sido parecidos, por encima de los 700 litros por metro cuadrado en 24 horas en distintos puntos de la comunidad.

Han sido así dos eventos extremos, pero teóricamente no deberían haberse repetido tan pronto, o eso dice al menos su periodo de retorno, que se estaría acortando, como informa Noticias Cuatro.

El periodo de retorno de fenómenos como la DANA Adam se está acortando

“El periodo de retorno es el tiempo que, en promedio, ha de pasar para que se repita un evento o episodio de una determinada magnitud”, explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET.

En esta DANA el periodo de retorno era de 150 años. La de octubre de 2024 tenía un tiempo de retorno mucho más largo. Sin embargo, estas estadísticas son de otra época porque ahora saltan por los aires. “Las condiciones climatológicas actuales no tienen nada que ver”, explica Francisco Martín, meteorólogo de Meteored, apuntando a la causa.

Esto es así especialmente en un Mediterráneo tan cálido, que libera tanta energía. Esa es la clave, señala Martín: “La energía latente disponible en el mar Mediterráneo, que la tenemos garantizada para este año y para los próximos”.

Por eso, la probabilidad de ver este tipo de fenómenos se acorta, como indica también Óscar Saladiè, geógrafo de la Universidad Rovira i Virgili, en declaraciones a Noticias Cuatro: “Lluvias de alta intensidad, que tenían un periodo de retorno mucho más largo, se están reduciendo”.

Por eso, si esto va a ser más frecuente, habrá que replantear las infraestructuras: “La marcha atrás, la deconstrucción de según qué zonas en que no se podrá defender lo que hay frente al riesgo de inundaciones es una cosa que se tiene que poner de una vez por todas sobre la mesa”, recalca Saladiè, evidenciando que en el Levante lo excepcional está dejando de serlo.