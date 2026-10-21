Kostiantyn Vlasenko, el soldado ucraniano rescatado en dron tras un año en zona de combate: tuvo que amputarse una pierna

Kostiantyn Vlasenko es un soldado de 49 años que ha hecho historia al convertirse en la primera persona en ser evacuada de una zona de guerra mediante un dron , ya que los vehículos aéreos no tripulados rusos y las minas terrestres hacían imposible un rescate común hasta ahora y Noticias Cuatro muestra cómo se hizo.

El soldado estaba herido y fue evacuado desde el frente de Ucrania. Se tuvo que amputar la pierna congelada en un intento desesperado por sobrevivir, tras haber pasado más de un año solo en una zona de combate.

La misión de rescate de este soldado ha llevado al Ejército ucraniano seis meses de preparación que ha incluido la coordinación de helicópteros, guerra electrónica y artillería con el equipo de drones en tierra. Según confirmó el protagonista, “el vuelo fue tranquilo, principalmente estuve vigilando los alrededores. Al aterrizar me sentí seguro y aliviado de pensar que pronto vería a mi familia”.

El combatiente prestaba servicio a la 30.ª Brigada Mecanizada de Ucrania el verano pasado, y pasó 70 semanas varado en la región de Kharkiv, dependiendo de los suministros de alimentos, cigarrillos e incluso novelas que sus compatriotas le iban llevando. Vlasenko y un compañero estaban inicialmente destinados en la margen izquierda del río Oskil, defendiendo una posición hasta que su zona se inundó y tuvieron que trasladarse a un edificio abandonado.

Su compañero murió el 16 de febrero mientras estaba intentando desplazarse a un punto de apoyo, dejando a Vlasenko solo en la zona de combate. Las tropas rusas sabían que el soldado todavía permanecía escondido, con vida, e hicieron todo lo posible para poder alcanzarlo y matarlo.

De hecho, llegaron a herirle cuando lanzaron un dron ruso. Le dieron en las piernas, llegándosela a paralizárselas. Su pie izquierdo acabó necrosándose y se le pudrió, y el derecho tuvo que amputárselo él mismo para evitar el riesgo de sufrir una infección que le matase.

“Las lágrimas corrían por mis mejillas. Tuve que parar y entonces lo hice”, confesaba de aquel momento. Ucrania intentó en varias ocasiones rescatarle, pero las fuerzas rusas siempre alcanzaban todas las ayudas que enviaban y no ha sido hasta ahora que han conseguido sacarle por los aires a través de un dron hasta trasladarle a zona segura.