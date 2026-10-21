Los españoles ahorran una semana de tiempo al año y 2.140 euros gracias a las gestiones digitales

Los trámites online nos ahorran tiempo y dinero. Cada vez queda más lejos eso de hacer cola para todo, según apunta un estudio de ‘Línea Directa’. El 95% de los ciudadanos realiza gestiones online todas las semanas, sobre todo a través del móvil. Al hacerlas a través de Internet, nos ahorra 38 minutos por gestión que es una semana al año y 2.140 euros, como informan desde 'Noticias Cuatro'.

Las gestiones más habituales que realizan los españoles es la de buscar información antes de comprar, la banca online y el seguimiento de un pedido. Las comunidades que menos gestiones online realizan son las más envejecidas como Asturias, Galicia y Castilla y León, frente a Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana que son las comunidades en las que más trámites a través de Internet se llevan a cabo.

Se ahorra una semana de tiempo al año

Los ciudadanos estiman que realizar sus gestiones cotidianas con el comercio, el banco, el seguro y la Administración Pública a través de canales digitales les permiten ahorrar 177 horas al año, el equivalente a más de una semana, y alrededor de 2.140 euros.

La investigación muestra que el 95% de los ciudadanos hace algún tipo de gestión online cada semana y siete de cada diez perciben ventajas en el uso de este canal, principalmente el ahorro de tiempo. Además, el 91% usa el smartphone, frente al 70% que utiliza el ordenador.

Entre los trámites más habituales se encuentran:

- La búsqueda de información antes de comprar (87%).

- La realización de trámites específicos en la banca online (85%).

- El seguimiento a un pedido (84%), entre otros.

Los encuestados afirman realizar una media de 5,4 gestiones digitales a la semana en estos cuatro ámbitos. Por sectores, el bancario (39,4 minutos) y el asegurador (38,7) son en los que perciben más ahorro de tiempo al digitalizar las gestiones más habituales, mientras que en la Administración y el comercio ese ahorro de tiempo es de 38 y 32,6 minutos, respectivamente. En conjunto, el ahorro promedio por gestión se sitúa en 38 minutos por gestión.