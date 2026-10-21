El detenido por matar a puñaladas a una mujer en Carabanchel se escondió en el hueco del ascensor para atacarla a plena luz del día

Minuto de silencio en el barrio madrileño de Carabanchel por el asesinato de una mujer guatemalteca en el portal de una urbanización en la que trabajaba la víctima. El hombre la esperó con un cuchillo, se escondió en el hueco del ascensor y le asestó cinco puñaladas. El autor del crimen ha sido detenido, como informan en 'Noticias Cuatro'.
"La víctima, guatemalteca de 52 años, venía de recoger de un colegio que hay justo detrás de esta urbanización a una niña de seis años a la que cuidaba. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Su agresor con el que había mantenido una relación sentimental la esperaba agazapada en el portal con un cuchillo en la mano. Cuando ella entró la atacó. Ella intentó defenderse, pero, finalmente, le asestó cinco puñaladas en la cabeza y en el tórax. Según nos cuentan los vecinos, la escucharon gritar, había perdido una gran cantidad de sangre. Aunque los sanitarios del Samur consiguieron estabilizarla y trasladarla al hospital, falleció poco después", explica Raquel Duva en 'Noticias Cuatro'.
Ahora, la Policía investiga este crimen y trabaja con la hipótesis de que sea un posible caso de violencia de género.
Tras realizar diversas gestiones de investigación, la Policía, que investiga la muerte como un posible asesinato por violencia de género, determinó la identidad del presunto responsable e inmediatamente estableció un dispositivo de búsqueda.
El presunto autor fue localizado en el interior de su vehículo por un indicativo del Grupo Operativo de Respuesta perteneciente a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde, en la calle Montejo con la calle Ciudad de Frías. Por estos hechos se ha procedido a la detención del hombre como presunto autor de un delito de homicidio.
Tras su detención, el hombre pasará a disposición judicial en las próximas horas al prestar declaración.
En torno a las 14:45 horas de este martes, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) recibió una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.
A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que han actuado de forma conjunta, localizaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.
Los servicios sanitarios consiguieron revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido, según han podido confirmar Emergencias y Policía Nacional a Europa Press.
Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. También ha colaborado Policía Municipal.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.