El detenido por matar a puñaladas a una mujer en Carabanchel se escondió en el hueco del ascensor para atacarla a plena luz del día

Minuto de silencio en el barrio madrileño de Carabanchel por el asesinato de una mujer guatemalteca en el portal de una urbanización en la que trabajaba la víctima. El hombre la esperó con un cuchillo, se escondió en el hueco del ascensor y le asestó cinco puñaladas. El autor del crimen ha sido detenido, como informan en ' Noticias Cuatro '.

"La víctima, guatemalteca de 52 años, venía de recoger de un colegio que hay justo detrás de esta urbanización a una niña de seis años a la que cuidaba. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Su agresor con el que había mantenido una relación sentimental la esperaba agazapada en el portal con un cuchillo en la mano. Cuando ella entró la atacó. Ella intentó defenderse, pero, finalmente, le asestó cinco puñaladas en la cabeza y en el tórax. Según nos cuentan los vecinos, la escucharon gritar, había perdido una gran cantidad de sangre. Aunque los sanitarios del Samur consiguieron estabilizarla y trasladarla al hospital, falleció poco después", explica Raquel Duva en 'Noticias Cuatro'.

La detención del presunto asesino

Ahora, la Policía investiga este crimen y trabaja con la hipótesis de que sea un posible caso de violencia de género.

Tras realizar diversas gestiones de investigación, la Policía, que investiga la muerte como un posible asesinato por violencia de género, determinó la identidad del presunto responsable e inmediatamente estableció un dispositivo de búsqueda.

El presunto autor fue localizado en el interior de su vehículo por un indicativo del Grupo Operativo de Respuesta perteneciente a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde, en la calle Montejo con la calle Ciudad de Frías. Por estos hechos se ha procedido a la detención del hombre como presunto autor de un delito de homicidio.

Tras su detención, el hombre pasará a disposición judicial en las próximas horas al prestar declaración.

El asesinato de la mujer

En torno a las 14:45 horas de este martes, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) recibió una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.