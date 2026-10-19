Las claves aprendidas de la DANA de 2024 que han servido frente al último gran temporal: autoprotección, “coordinación desde el minuto uno” y avisos a tiempo

Noticias Cuatro 20 octubre 2026

Dos años después de la DANA de 2024, lo aprendido del trágico suceso ha servido para tratar de mitigar los efectos de lluvias torrenciales dejadas por el último temporal, que ha vuelto a cebarse especialmente con Valencia y Alicante. Esta vez, en el paso de la bautizada como DANA Adam, los avisos han llegado en tiempo y forma, con coordinación entre los distintos efectivos y entidades desde el primer momento, y con una mayor autoprotección.

El temporal dejado por la DANA Adam, que se ha cobrado un total de cinco víctimas mortales a su paso, ha vuelto a traer inevitablemente al recuerdo la trágica DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 232 personas. Por eso, el temor ante las alarmas que pusieron ayer en aviso rojo al literal sur de Valencia y norte de Alicante se extendía también entre la población, como informan en 'Noticias Cuatro'.

La gota fría de ese 2024 arrasó decenas de pueblos desbordando torrentes y cauces de ríos, reventando puentes y todo lo que encontraba a su paso. Dos años después, también en octubre, esta nueva DANA, –bautizada como Adam y menos virulenta–, ha azotado un área similar, pero con consecuencias bastante distintas. Entre otras porque, tras la tragedia, los avisos tempranos se toman más en serio, también hay un miedo que previene a la población ante el temporal y, además, también se han producido cambios en la región para paliar o prevenir los efectos de un fenómeno adverso. ¿Qué hemos aprendido de la DANA de octubre de 2024? Con registros de precipitaciones de más de 700 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas en distintos puntos del territorio, como en la comarca valenciana de la Safor o en la Marina Alta alicantina, las consecuencias de la DANA Adam, que ha dejado multitud de daños materiales, podrían haber sido aún mucho peor. Sin embargo, esta vez las alarmas y avisos llegaron en tiempo y forma, tanto por los bandos de ayuntamientos, redes sociales y mensajes ES-Alert, que llegaron con suficiente antelación y en más de una ocasión. Además, esta vez también se destaca la autoprotección: “La gente sabía en esta ocasión que tenía que subir de los bajos hasta las primeras plantas o niveles más altos para salvaguardar su vidas”, como informa desde el terreno Manu Reyes para Noticias Cuatro, explicando que además ha sido fundamental la “coordinación desde el minuto uno”, con Emergencias, bomberos y otros efectivos colaborando para rescatar a los demás, empleando todoterrenos, lanchas y helicópteros.

El impacto de la DANA Adam en la localidad de Els Poblets, Alicante