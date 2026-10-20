La IA será capaz de identificar con solo una fotografía el riesgo de muerte de pacientes con cáncer

Nuevo avance médico impulsado por la aplicación de la Inteligencia Artificial. Un programa de IA ha encontrado un vínculo entre determinados signos del envejecimiento y el riesgo de padecer cáncer con mal pronóstico. El proyecto se ha desarrollado después de analizar más de 40 millones de fotografías, como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

El equipo de investigadores ha logrado desarrollar varias herramientas de reconocimiento facial basadas en inteligencia artificial (IA) que pueden ayudar a los médicos a evaluar la edad biológica de los pacientes de cáncer y el riesgo de supervivencia para guiar los mejores tratamientos personalizados.

Así es el estudio que ha desarrollado esta nueva IA

Investigadores del Mass General Brigham de Estados Unidos crearon ‘FAHR-Face’ (Foundation Artificial Intelligence for Health Recognition), un modelo de Inteligencia Artificial de gran tamaño entrenado con más de 40 millones de imágenes faciales que permite analizar fotografías faciales simples y determinar indicadores clave de la salud de una persona. Hoy han publicado los resultados de su trabajo en Lancet Digital Health.

A partir de esa herramienta, los científicos desarrollaron otras dos complementarias: ‘FAHR-FaceAge’, que estima la edad biológica de un paciente con mayor precisión que los algoritmos de estimación de edad anteriores, y ‘FAHR-FaceSurvival’, que predice directamente los resultados de supervivencia en pacientes con cáncer a partir de una fotografía facial.

Los investigadores han señalado en el resumen facilitado por este centro que a medida que la población envejece, los médicos necesitan mejores maneras de estimar la reserva física y la fragilidad antes de recomendar tratamientos intensivos como la radioterapia, la cirugía o una terapia sistémica.

Las predicciones respectivas de edad y riesgo de mortalidad

El objetivo, han subrayado, es lograr que la evaluación de la salud basada en fotografías faciales sea “más cuantitativa, consistente y escalable”, de modo que pueda respaldar las decisiones de tratamiento personalizadas pero nunca sustituir el criterio médico.