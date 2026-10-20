Muere una mujer de 52 años en una urbanización de Carabanchel tras recibir cinco puñaladas: investigan un posible crimen machista

Una mujer guatemalteca de 52 años murió este martes tras recibir cinco puñaladas en un portal de la urbanización en la que residía en el distrito de Carabanchel, en el sur de Madrid, según cuenta Noticias Cuatro.
La agresión tuvo lugar poco antes de las 15:00 hora local, según informó Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Como consecuencia de las múltiples heridas, la víctima entró en una parada cardiorrespiratoria que pudo ser revertida por sanitarios.
Posteriormente, la mujer fue trasladada en estado crítico al hospital, donde falleció. El grupo V de Homicidios y el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica se desplazaron al lugar de los hechos para investigar este crimen, donde, por el momento, no fue localizada el arma con la que fue asesinada. Todas las hipótesis sobre las causas del asesinato están abiertas.
El reportero Víctor Pozo se ha trasladado hasta el portal donde han ocurrido los hechos para informar de que la víctima se encontraba en la urbanización Parque Austria de Carabanchel cuando fue atacada por su asesino, que le llegó a asestar hasta cinco puñaladas.
Sobre las tres de la tarde, un hombre, cuya identidad por el momento no ha sido confirmada, se acercó a la víctima con un arma blanca y le asestó hasta cinco puñaladas en la parte superior del cuerpo. Los vecinos que estaban en el lugar y vieron a la víctima tirada en el suelo desangrándose llamaron a los servicios de emergencias rápidamente.
Cuando los sanitarios acudieron hasta el lugar, intentaron taponar las cinco heridas que le había provocado en el torso el atacante y la trasladaron rápidamente hasta el hospital más cercano. La víctima fue trasladada en parada cardiorrespiratoria debido a las cinco heridas que sufrió la mujer en el tórax.
La mujer, una guatemalteca de 52 años, no pudo sobrevivir a las heridas que le causó su asesino y terminó falleciendo en el hospital 12 de Octubre de Madrid, pese a los esfuerzos de los sanitarios por salvarle la vida. La Policía Nacional se encuentra investigando los hechos y por el momento no han informado de que se haya producido ninguna detención.
Los agentes han confirmado que están barajando la opción de que este crimen pueda tratarse de un caso machista, pese a que no han especificado si están siguiendo de cerca la pista de la pareja o expareja de la mujer fallecida. De quien no se tiene noticia tampoco es de la familia de la víctima o de los seres queridos, ya que por el momento no ha trascendido ningún comunicado que confirme si se encontraba pasando por alguna situación de malos tratos.
Los vecinos de la comunidad en la que la mujer fue apuñalada tampoco han querido hablar por el momento, ya que las autoridades se encuentran tomando declaración a cualquier persona que haya podido ver o escuchar alguna pista que de con el responsable de este crimen. Así mismo, investigarán cualquier imagen de alguna cámara que se encuentre en los alrededores y que lleve hasta el paradero del responsable de este asesinato tan atroz en plena calle.