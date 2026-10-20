Muere una mujer de 52 años en una urbanización de Carabanchel tras recibir cinco puñaladas: investigan un posible crimen machista

Una mujer guatemalteca de 52 años murió este martes tras recibir cinco puñaladas en un portal de la urbanización en la que residía en el distrito de Carabanchel , en el sur de Madrid, según cuenta Noticias Cuatro .

La agresión tuvo lugar poco antes de las 15:00 hora local, según informó Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Como consecuencia de las múltiples heridas, la víctima entró en una parada cardiorrespiratoria que pudo ser revertida por sanitarios.

Posteriormente, la mujer fue trasladada en estado crítico al hospital, donde falleció. El grupo V de Homicidios y el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica se desplazaron al lugar de los hechos para investigar este crimen, donde, por el momento, no fue localizada el arma con la que fue asesinada. Todas las hipótesis sobre las causas del asesinato están abiertas.

El reportero Víctor Pozo se ha trasladado hasta el portal donde han ocurrido los hechos para informar de que la víctima se encontraba en la urbanización Parque Austria de Carabanchel cuando fue atacada por su asesino, que le llegó a asestar hasta cinco puñaladas.

Sobre las tres de la tarde, un hombre, cuya identidad por el momento no ha sido confirmada, se acercó a la víctima con un arma blanca y le asestó hasta cinco puñaladas en la parte superior del cuerpo. Los vecinos que estaban en el lugar y vieron a la víctima tirada en el suelo desangrándose llamaron a los servicios de emergencias rápidamente.

Cuando los sanitarios acudieron hasta el lugar, intentaron taponar las cinco heridas que le había provocado en el torso el atacante y la trasladaron rápidamente hasta el hospital más cercano. La víctima fue trasladada en parada cardiorrespiratoria debido a las cinco heridas que sufrió la mujer en el tórax.