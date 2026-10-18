Dos muertos por la DANA Adam en Oliva, Valencia: inundaciones, rescates con helicóptero y confinamiento

Noticias Cuatro 19 octubre 2026

Dos mujeres han muerto en la localidad valenciana de Oliva, en la comarca de la Safor, tras las lluvias torrenciales dejadas por la DANA Adam, que ya se ha cobrado cuatro víctimas mortales y que también se ha cebado con la comarca de la Marina Alta en Alicante.

La DANA Adam ha golpeado con fuerza a la Comunidad Valenciana, sacudida de nuevo por un temporal de lluvias torrenciales que ha vuelto a dejar graves inundaciones entre momentos de pánico y desesperación. No en vano, tras varios mensajes ES-Alert advirtiendo a la población para extremar las precauciones, la Generalitat se ha visto obligada a decretar una orden con medidas de confinamiento y restricción a la movilidad que han afectado a 145 municipios.

Con unas lluvias calificadas de "históricas" por la Asociación Valenciana de Meteorología y la AEMET, lo peor del diluvio se ha registrado en el litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, afectando especialmente a la comarca alicantina de la Marina Alta y la Safor (Valencia), donde lamentablemente se han confirmado las muertes de dos mujeres en el municipio de Oliva. Se trata, además, de la tercera y cuarta víctima de la DANA Adam, tras localizarse sin vida a otra mujer en Cabrera de Mar y otra en Sagunt (Valencia). Despliegue de la UME y rescates in extremis ante las inundaciones en Valencia y Alicante Amaneciendo en alerta máxima tras una noche también muy compleja, las precipitaciones han acumulado más de 700 litros por metro cuadrado en 24 horas en distintos puntos. De hecho, la situación se ha complicado tanto desde primera hora de la mañana que la Generalitat ha tenido que decretar el confinamiento de los municipios más afectados, desplegándose también la Unidad Militar de Emergencia en apoyo y ayuda. Han sido de hecho efectivos de la UME los que han localizado el cadáver de la tercera víctima de la DANA, una octegenaria, en el marco de sus actuaciones en Oliva para socorrer a los distintos ciudadanos atrapados por las inundaciones.

Empleando incluso lanchas y helicópteros, en la comarca de la Safor, como en la Marina Alta, se han reproducido las imágenes de estas intervenciones con rescates in extremis de personas atrapadas por las fuertes riadas. Las intensidad de las lluvias ha sido tal que algunos ríos, como el Girona, a su paso por Els Poblets, se ha desbordado, anegando todo a su alrededor ante la desesperación de los vecinos, que una vez más, y con el recuerdo de la DANA del 29 de octubre de 2024 en la memoria, han vuelto a revivir en diversas zonas de la Comunidad Valenciana momentos de miedo y tensión ante la fuerza del temporal.

Varias personas se bajan de un helicóptero de los servicios de emergencia tras ser rescatados este lunes en la localidad de Oliva

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Alicante y Valencia se han visto golpeadas por un temporal "extraordinario" que ha provocado inundaciones severas que recuerdan a la histórica riada de noviembre de 1987 en la misma zona. Entonces, un 3 de noviembre, según han recordado, se produjo el récord de precipitación acumulada en España en 24 horas, con 817 litros por metro cuadrado en Oliva, donde hoy se ha producido la tragedia con dos fallecidas.