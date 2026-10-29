El ministro Óscar Puente rechaza dimitir y mantiene su tesis sobre el accidente ferroviario de Urda apuntando a “un fallo en el centro de control de mando de Adif".

Noticias Cuatro 30 octubre 2026

Óscar Puente, no va a dimitir ni va a "esconderse detrás de nadie" tras la presión y las críticas por el trágico accidente ferroviario de Urda, Toledo. El ministro de Transportes, que ha insistido en que su forma de "asumir responsabilidades" es "dar la cara", ha vuelto a dar detalles del siniestro y ha mantenido su tesis, que apunta a “un fallo en el centro de control de mando de Adif".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, insiste en que no va a dimitir ni va a "esconderse detrás de nadie" mientras incrementándose la presión sobre él tras el trágico accidente ferroviario de Urda, en el que han fallecido 69 personas y más de un centenar han resultado heridas. "Mi forma de asumir responsabilidades, la conocen ustedes bien, es dar la cara", ha dicho este viernes en una rueda de prensa en la sede del Ministerio, donde ha insistido en que ahora la prioridad debe estar en la investigación de lo ocurrido aseverando que "solo con las respuestas" se hará "justicia" y se logrará que “una tragedia como esta no vuelva a repetirse”.

Con múltiples preguntas e incógnitas sobre la concatenación de fallos y errores que dieron lugar al accidente ferroviario, que ha tenido lugar apenas nueve meses después del de Adamuz, Córdoba, en el que murieron también 46 personas, Óscar Puente ha insistido en la importancia de la investigación, recalcando que su deber ahora es "estar al mando" y no echarse a un lado. Óscar Puente mantiene su tesis del accidente y recalca que va a "utilizar a ningún trabajador como escudo" El ministro considera que no era su deber estar en el centro de mando el día del accidente, pero ahora sí es su deber "estar al mando" ahora para esclarecer los hechos y que nunca se repita una tragedia así. "No me voy a esconder detrás de nadie, entre otras cosas porque no tengo nada que esconder", ha dicho, señalando en sus primeras palabras ante los medios que siente un "dolor" y una "tristeza enorme" por las víctimas y sus familias, aunque sostiene que no puede dejar que este dolor le paralice ni le confunda. "Esa es mi forma de entender la responsabilidad", ha dicho, antes de ahondar en las circunstancias que rodean al accidente para volver a referirse al centro de control de Adif en Atocha, que dio la orden al tren AVE de Renfe de reanudar la circulación "a marcha normal", en lugar de a "marcha vista", que está limitada a un máximo de 40 kilómetros por hora, cuando el tren Iryo contra el que chocó estaba aún por delante parado en la vía. "Quiero dejar claro que no voy a utilizar a ningún trabajador como escudo ni a perjudicar responsabilidades antes de que concluya esa investigación, pero tampoco voy a permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápidamente culpable", ha apostillado el ministro, que, no obstante, mantiene su tesis del accidente. Reiterando lo que expresó en sus primeras declaraciones, cuando apuntó a una "decisión inexplicable" y "a todas luces errónea" desde el centro de control H24 de Adif, Óscar Puente, que incluso ha llegado a plantear la suspensión de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha vuelto a remontarse a la concatenación de circunstancias que derivaron en el accidente. Destacando que la investigación aún sigue en marcha, ha señalado que el sistema de seguridad LZB se ha caído hasta 170 veces este año, una cifra que considera "dentro de la normalidad" europea en el funcionamiento del sistema ferroviario e incluso por debajo de la media registrada en los dos últimos años. "Quiero que entiendan que los sistemas de seguridad, se llamen LZB o ERTMS, no están en el aire, utilizan soportes físicos para su comunicación, soportes físicos que se encuentran tanto en la infraestructura como en los trenes, como material embarcado, y esos soportes físicos fallan", ha dicho, en referencia a la incidencia inicial que provocó a las 8:30 que seis trenes fuesen detenidos tras caerse el LZB, entre ellos los dos implicados en el fatal siniestro.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, durante su rueda de prensa en la sede del Ministerio