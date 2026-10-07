El legado de Maricarmen tras su muerte: “Que yo sea un pilar que marque algo para que los que vengan detrás lo hagan”

El desahucio de Maricarmen Abascal no fue un desahucio más en un país donde 25.000 familias pierden su casa todos los años. El de la octogenaria ha sido el detonante de la protesta de Sol y el más amplificado. Aunque no es una situación nueva, ella se convirtió, de la mano del Sindicado de Inquilinas e Inquilinos, en un símbolo para poner cara a una situación insostenible con la vivienda que ha tenido repercusión en toda España, extendiéndose incluso más allá de nuestras fronteras.

“Yo no tengo ninguna familia directa para irme. O sea, que yo tengo que ir, dónde, ¿debajo del puente de Toledo?”, llegaba a señalar, y ya entonces tenía claro lo que quería: “Que podamos ganar. Que yo sea a lo mejor un pilar que marque algo para que los que vengan detrás lo hagan ”, subrayaba.

Fue hace meses cuando Maricarmen abrió las puertas de su casa para denunciar lo que le estaba ocurriendo: una empresa había comprado su vivienda, en la que llevaba de alquiler desde los 17 años con un contrato de renta antigua firmado por su padre, en 1956, e intentaba echarla.

Maricarmen, anciana desahuciada en Madrid a sus 87 años y fallecida 15 días después en el Hospital Gregorio Marañón, donde la trasladaron

El desahucio de Maricarmen, símbolo de la lucha por la vivienda

La empresa que compró la vivienda de Maricarmen acudió a los tribunales porque no estaba de acuerdo con el alquiler de renta antigua. El Supremo le dio la razón y decidió subir el alquiler de los 500 euros que pagaba a 1.600.

La octogenaria cobraba una pensión de 1.400, así que se puso en contacto con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos para hacer frente a los distintos intentos de desahucio. Los tres primeros fueron paralizados por la presión social, pero en el cuarto, a pesar de los intentos de negociación a última hora, la Policía entró en su casa y ejecutó la orden judicial de desalojo.

Entonces, ese día, miércoles 23 de septiembre, la imagen de Maricarmen siendo desahuciada y sacada en camilla de la vivienda, en la calle Antonio Saínz de Baranda de Madrid, dio la vuelta al mundo. La octogenaria fue llevada directamente al hospital, siendo ingresada en el Gregorio Marañón mientras en las calles estallaba la protesta.

Con su caso convertido en un símbolo, fue el suyo el desalojo que prendió la mecha, con marchas sucediéndose por todo el país en un reclamo global contra la crisis de la vivienda.

Con el clamor social elevándose cada día, incluso el papa León XIV se pronunció señalando que “no es posible que un caso así suceda”.

Tras las multitudinarias protestas, la empresa propietaria del inmueble del que fue desahuciada, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., intentó negociar y, finalmente, acordó que se pudiera quedar en su casa, aunque ya nunca podrá regresar porque, justo antes de firmar el contrato del nuevo alquiler, y tras todo lo ocurrido, ha muerto en ese mismo hospital donde ingresó tras su desahucio.

En uno de los últimos mensajes que mando desde allí, Maricarmen agradeció todo el apoyo recibido en las calles en unas marchas de la indignación que terminaron acampando en el corazón de Madrid, en la Puerta del Sol, y en otras tantas ciudades españolas.

“Os pido a todos, por favor, valor, luchad, defended lo que es vuestro”, dijo desde la cama del hospital, y hoy las marchas se extienden con todavía más fuerza honrando su memoria y su causa.